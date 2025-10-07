К примеру, британский авианосец HMS Queen Elizabeth имеет максимальную скорость запуска в 24 самолета каждые 15 минут.

Для кого-то может показаться, что на загруженной палубе авианосца царит хаос. Но на самом деле все это – тщательно спланированная система, которая призвана оптимизировать все процессы на борту.

Речь в том числе о скорости запуска и возвращения самолетов. Так сколько бортов может взлететь с палубы в течение одной минуты? Как пишет ресурс Slash Gear, ответ на этот вопрос зависит от многих факторов: тип авианосца, экипаж, процедуры запуска и экологические факторы на момент запуска.

"Например, авианосец класса "Нимиц", такой как USS Harry S. Truman, может запускать два самолета каждые 37 секунд в дневное время или чуть более трех в минуту; ночью частота запуска снижается до одного в минуту. Удивительно, но он может делать это, одновременно принимая самолеты", – говорится в материале.

Видео дня

Эти цифры действительно впечатляют. Но ожидается, что один авианосец – USS Gerald R. Ford – превзойдет эти показатели. Точные цифры по количеству вылетов с этого корабля получить сложно. Но известно, что он спроектирован таким образом, чтобы совершать на 25% больше вылетов, чем с авианосца класса "Нимиц". Поэтому авторы предполагают, что с палубы этого авианосца могут взлетать не менее четырех самолетов в минуту в пиковых условиях.

Для сравнения, британский авианосец HMS Queen Elizabeth имеет максимальную скорость запуска 24 самолета каждые 15 минут. Речь идет о примерно 1,6 самолета в минуту.

"Удивительная скорость, с которой самолеты могут взлетать с авианосцев, является оперативной необходимостью. Чем быстрее вы можете доставить свои ресурсы туда, где они нужны, тем лучше. Еще во время Второй мировой войны благодаря разработке более совершенных катапульт скорость запуска достигла 1,5 в минуту к концу войны", – объясняют авторы материала.

Есть оборудование, которое может помочь повысить скорость взлета. Речь о катапульте. До недавнего времени паровая катапульта оставалась лучшим способом запуска самолетов. Хотя есть исключения. К примеру, один из худших авианосцев в истории – российский "Адмирал Кузнецов" – и британские авианосцы класса "Квин Элизабет" используют "лыжные трамплины".

Конечно, паровые катапульты тоже имеют свои недостатки: тяжесть, тяжелая управляемость и неэффективность. Поэтому последнее поколение американских авианосцев, включая упомянутый выше USS Gerald R. Ford, перешло с парового на электрическое питание катапульт.

"Новейшая электромагнитная система запуска самолетов (EMALS) разработана с учетом ограничений паровых катапульт. Они имеют большую мощность, легко управляются и могут быть специально настроены для отдельных типов самолетов, что также уменьшает нагрузку на корпус самолета. Хотя британские авианосцы доказали, что без катапульт можно достичь приличной скорости запуска, инвестиции ВМС США в EMALS показывают, насколько важны катапульты для "увеличения" количества запусков", – говорится в материале.

Авианосцы – другие интересные новости

Ранее мы писали о том, сколько истребителей может вмещать один авианосец. Все зависит от класса, задачи и других факторов. Но все корабли объединяет одно – обычно они эксплуатируются с меньшим количеством бортов, чем технически возможно.

К примеру, британский авианосец HMS Queen Elizabeth обычно несет до 36 F-35 и дополнительные вертолеты при необходимости.

Вас также могут заинтересовать новости: