Ранее в СМИ уже появлялись намеки на то, что индийцы хотят иметь атомный авианосец.

Индия официально сообщила о планах вооружиться третьим авианосцем, который будет иметь атомную силовую установку и электромагнитные катапульты. Об этом пишет военно-технический портал Defense Express.

Пункт по атомному авианосцу закрепили в дорожной карте развития технологических возможностей, которая называется Technology Perspective Capability Roadmap 2025.

Для понимания сложности задачи Defense Express приводит пример Советского Союза, который за все годы своего существования так и не смог создать собственный атомный авианосец. Им должен был стать "Ульяновск", однако корабль не успели достроить до распада СССР.

Таким образом, США и Франция остаются единственными странами в мире, которые имеют на вооружении такие корабли, хотя уже в ближайшем будущем атомный авианосец получат китайцы.

Еще одним вызовом для Индии станет электромагнитная катапульта, или EMALS. Речь идет об ускорителе, который имеет целый ряд преимуществ над традиционными паровыми катапультами.

EMALS более плавно и более контролируемо разгоняет самолет. Также она имеет большую мощность, что позволяет запускать более тяжелые летательные аппараты. В то же время такая катапульта является очень сложной и дорогой, на что в свое время обратил внимание действующий президент США Дональд Трамп.

Наконец, третьей проблемой Индии в данном случае станет палубный самолет, ведь страна до сих пор не имеет собственного истребителя, который мог бы стать основой авиационной группы нового авианосца.

Среди возможных кандидатов - французский Rafale-M, который считается очень дорогим истребителем.

Индия перевооружается - что известно

На фоне ухудшения и без того сложных взаимоотношений с Пакистаном Индия делает ставку на закупку крупных партий новой авиатехники.

Весной УНИАН сообщил, что Нью-Дели заказал гигантскую партию ударных вертолетов на более чем семь миллиардов долларов. Речь идет о вертолетах Prachand, разработанных индийской компанией Hindustan Aeronautics Limited.

А недавно стало известно, что Индия хочет получить дополнительные 250 истребителей, в частности, из-за проблем с собственными самолетами. Отметим, что в целом по данным из открытых источников Нью-Дели имеет более 500 истребителей - в основном это машины производства Франции и России.

