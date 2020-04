Шеф-повар едва не сжег свою кухню в прямом эфире утреннего шоу (видео)

Британский шеф-повар Джон Тород едва не сжег собственную кухню во время включения в программе «Этим утром».

Инцидент случился во время прямого эфира на британском канале ITV. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте.

Тород учил ведущих Холли Уиллоби и Филлипа Шофилда готовить завтрак и не заметил, что во время объяснения положил полотенце на зажженную плиту.

В итоге за спиной повара возникло пламя, о чем шокированные ведущие ему с криком сообщили. Тороду удалось быстро потушить его, не получив никаких ожогов.

