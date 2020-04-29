Шеф-повар едва не сжег свою кухню в прямом эфире утреннего шоу (видео)
Британский шеф-повар Джон Тород едва не сжег собственную кухню во время включения в программе «Этим утром».
Инцидент случился во время прямого эфира на британском канале ITV. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте.
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Тород учил ведущих Холли Уиллоби и Филлипа Шофилда готовить завтрак и не заметил, что во время объяснения положил полотенце на зажженную плиту.
В итоге за спиной повара возникло пламя, о чем шокированные ведущие ему с криком сообщили. Тороду удалось быстро потушить его, не получив никаких ожогов.
'Behind you @JohnTorode1, you're on fire! FIRE JOHN!'— This Morning (@thismorning) April 28, 2020
🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/dzxTvhAWP2
Как сообщал ранее УНИАН, блогер из Китая стала жертвой нападения гигантского осьминога, которого она пыталась съесть в прямом эфире. Но что-то пошло не так.