Блогер хотела полакомиться живым осьминогом в прямом эфире, но что-то пошло не так (видео)

"Она этого заслуживает. Она пыталась съесть осьминога, и осьминог тоже пытался съесть ее", — пишут в сети в комментариях под видео.

Блогер из Китая стала жертвой нападения гигантского осьминога, которого она пыталась съесть в прямом эфире.

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Видео инцидента опубликовал Daily Mail. Как можно увидеть на ролике, блогер запустила прямую трансляцию, вот тогда осьминог и начал действовать, присосавшись щупальцами к ее лицу.

Судя по реакции, сначала девушка не испугалась, однако позже все-таки расплакалась, когда поняла, что моллюск не отпускает ее. В итоге блогеру все же удалось освободиться.

Ранее британский блогер Sv3rige на фестивале веганов в Брайтоне начал есть свиную голову на глазах посетителей. По словам мужчины, это была акция протеста, так как, по его мнению, веганство является «человеческой жестокостью».