Словацкие истребители F-16 будут патрулировать воздушное пространство стран Балтии

Воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии часто нарушают российские самолеты и дроны.

Словацкие истребители F-16 будут защищать воздушное пространство стран Балтии в рамках миссии НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Роберт Калиняк, передает Future Army.

"Я рад, что мы можем объявить, что в конце 2027 года мы хотим присоединиться к миссии НАТО Air Policing в Балтии", - сказал он на конференции в Польше.

"НАТО уже длительное время обеспечивает защиту воздушного пространства государств-членов, не имеющих собственных истребительных авиационных сил. Так, Люксембург защищает бельгийская авиация, а Словению и Албанию - итальянская", - отметили в публикации.

Также истребители НАТО действуют в Исландии и странах Балтии, однако там они дежурят поочередно.

"В странах Балтии они длились с 2004 года три месяца, позже - четыре месяца. Обычно в них участвуют четыре истребителя и от 50 до 100 членов летного и наземного персонала. В Исландии и в странах Балтии в прошлом уже действовали и чешские летчики с истребителями Gripen", - подчеркнули в материале.

Отмечается, что Словакия уже получила все 14 заказанных истребителей F-16 Block 70. Десять из них находятся в стране, на четырех еще продолжается обучение словацких пилотов в США.

В то же время Калиняк заявил, что хотел бы заказать еще четыре единицы.

"Пока мы не задействуем собственные истребители, воздушное пространство Словакии защищают истребители соседних государств-членов НАТО - Чехии, Польши и Венгрии. Руководство Министерства обороны СР давно не скрывает, что после полного ввода F-16 в защиту нашего неба хочет участвовать и в международных операциях, таких как защита стран Балтии", - подытожило издание Future Army.

Как писал УНИАН, ранее в Москве похвастались, что РФ увеличила производство боевых самолетов вдвое. В частности, в прошлом году российская госкорпорация приступила к летным испытаниям истребителя Су-57 (сами россияне относят его к пятому поколению) с новым двигателем, получившим название "Изделие 177".

Такой двигатель "позволяет обеспечивать сверхзвуковой полет без форсажа и имеет увеличенный ресурс, то есть дает возможность осуществлять большее количество полетов без ремонта".

Также сообщалось, что США вернули в эксплуатацию стратегический бомбардировщик "Апокалипсис II". Самолет с серийным номером 86-0115, который ранее носил название Rage ("Ярость"), покинул авиабазу Тинкер в Оклахоме после почти двух лет ремонтных работ.

