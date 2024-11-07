В 2027 году ожидается "затемнение столетия", к которому обязательно нужно быть готовыми.

2 августа 2027 года ожидается самое продолжительное полное солнечное затмение XXI века, которое пройдет в районе Северной Африки и охватит около 90 миллионов человек. Его уже сейчас называют "затмением века". И пока до события остается около 1000 дней, эксперты поделились информацией о том, как подготовиться к этому событию.

Если в начале этого года пик полного солнечного затмения составил четыре минуты 28 секунд, то во время "Великого североафриканского затмения" новолуние закроет Солнце на целых шесть минут и 23 секундыm пишет Forbes.

Более того, сообщается, что там, где будет затмение, практически не будет облаков, поэтому рекомендуют его не пропускать. Начинаясь в Атлантическом океане, путь полного затмения шириной около 275 км пройдет по Гибралтарскому проливу, в результате чего охватит юг Испании, Гибралтар и Марокко.

Видео дня

Лучшими городами, где можно будет его наблюдать, называют Кадис в Испании (2 минуты 47 секунд), Танжер в Марокко (4 минуты 48 секунд), Оран в Алжире (5 минут и 6 секунд), острова Керкенна в Тунисе (5 минут и 42 секунды), а также оазис Сива (5 минут 29 секунд) и Луксор (6 минут 22 секунды) в Египте, а также Джидда в Саудовской Аравии (5 минут и 54 секунд).

СМИ со ссылкой на метеоролога и охотника за затмениями Джея Андерсона пишет, что за последние 23 года в некоторых из этих регионов не было ни одного "августовского облака".

"Немногие затмения гарантируют безоблачное небо, но в некоторых случаях путь полного затмения 2027 года через Северную Африку очень близок к этому", - отметил он. Единственной проблемой этого солнечного затмения является именно температура воздуха в регионе и в пылевых бурях.

Новости из области науки

Ранее УНИАН сообщал, что 15 000-летние травы в Марокко раскрыли удивительные целительные практики каменного века.

Кроме того, ученые создали устройство из бумаги, которое может вырабатывать электричество из воздуха. "Переносная электроника будет использовать методы сбора энергии в будущем, но сейчас эти методы очень нерегулярны во времени, случайны в расположении и неэффективно преобразуются", - объяснил профессор Бингемтонского университета Сохен "Шон" Чой.

Вас также могут заинтересовать новости: