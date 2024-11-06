Выявленные травы, особенно растение "эфедра", являются основой исследования.

В Марокко археологи обнаружили важную находку, которая углубит понимание древних медицинских практик и даст представление об истории человеческой медицины.

Ученые нашли доказательства использования лекарственных трав в пещере Grotte des Pigeons в Тафугальте, которая датируется 15 000 лет назад, пишет Interesting Engineering.

С тех пор как пещера была обнаружена в 1908 году, постоянные раскопки и исследования в этом месте дали археологам новые сведения о жизни в доисторические времена в Северной Африке.

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Это место считается самым старым захоронением в Северной Африке. Оно содержит не менее 34 скелетов иберомавров, датируемых поздним каменным веком (около 15 000 лет назад).

Отмечается, что эта недавняя находка подчеркивает креативность наших предков в использовании природных ресурсов и расширяет понимание древних методов лечения.

Результаты этого важного исследования были опубликованы в журнале Nature. Выявленные травы, особенно растение "эфедра", являются основой этого исследования.

Исследователи изучили распространение и потенциальное применение эфедры в позднем плейстоцене, проанализировав исключительно сохранившиеся макроокаменелости растений, найденные в археологических слоях, возраст которых составляет около 15 000 лет.

Эфедра - широко известная лекарственная трава, а останки растений в этой пещере, связанные с деятельностью человека, являются самыми древними из когда-либо задокументированных.

Остатки растения были обнаружены в специально отведенном участке пещеры, который использовался для захоронений после определенных погребальных практик. Прямое радиоуглеродное датирование эфедры и человеческих останков позволяет предположить, что они существовали в одно и то же время.

Ученые рассматривали открытие эфедры и ее размещение на месте захоронения как признаки того, что это растение имело важное значение в погребальных практиках. Исследования показывают, что в то время человеческие общества использовали эти травы в лечебных целях, например, для облегчения простуды и минимизации кровотечения.

Первоначальные исследования выявили признаки самой ранней известной хирургической операции в той же пещере, где на человеческом черепе были обнаружены следы операции. Это означает, что человек, прошедший процедуру, выжил и перенес боль благодаря этим травам.

Отмечается, что это открытие выходит за рамки просто археологического открытия: это расширяет наше понимание способности людей использовать травы в лечебных целях, трансформируя наши взгляды на практики предков.

Новости археологии

Археологи обнаружили в Помпеях крошечный дом, заполненный сложными и эротическими фресками. Он расположен в центральном районе города и довольно мал по размеру по сравнению с другими.

В нем также отсутствует открытый двор (атриум) - обычное зрелище в римской архитектуре. Эксперты полагают, что это изменение могло произойти из-за смены тенденций в римском, особенно помпейском обществе в первом веке нашей эры.

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