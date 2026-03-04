Ученые провели раскопки в самой засушливой пустыне, результаты их ошеломили

Жизнь может процветать даже в одной из самых экстремальных сред на Земле.

Пустыня Атакама на севере Чили - самая засушливая в мире. Она настолько засушлива, что даже использовалась NASA для испытаний марсоходов.

Как пишет Discover Wildlife, хотя некоторые животные встречаются на побережье пустыни и в долинах рек, экстремальные условия делают большую ее часть непригодной для жизни.

Что обнаружили ученые

Но новое исследование Кельнского университета, опубликованное в журнале Nature Communications, выявило, что ее почва изобилует жизнью.

Видео дня

Группа ученых взяла образцы почвы весом около 500 г из 6 разных мест в Атакаме. Проанализировав образцы, исследователи обнаружили в почве сообщества нематод (круглые черви). Нематоды относятся к той же группе организмов, что и членистоногие, которые известны своей выносливостью.

При идентификации собранных нематод исследователи классифицировали 21 семейство и 36 родов - гораздо более разнообразных, чем считалось ранее.

"Познакомьтесь с животными, способными выживать при самых высоких температурах на Земле - даже при изнуряющей жаре в 149 градусов Цельсия", - прокомментировало издание.

Что показали результаты исследования

В целом, результаты исследования показали, что стабильные почвенные сообщества существуют даже в самых экстремальных условиях.

"В свете усиливающейся глобальной засушливости эти результаты становятся все более актуальными. Понимание того, как организмы адаптируются в экстремальных условиях и какие параметры окружающей среды приводят к их распространению, может помочь улучшить оценку экологических последствий изменения климата", - сказал один из авторов исследования, зоолог Кельнского университета Филипп Шиффер.

Команда признала, что некоторые результаты указывают на плохое функционирование почвенной пищевой сети, предполагая, что эти области уже повреждены и потенциально более восприимчивы к дальнейшим нарушениям.

Однако они надеются, что исследование поможет сделать более точные прогнозы относительно устойчивости почв в условиях засухи.

Другие новости науки

Ранее сообщалось, что под берегами реки Виктория в Австралии скрывается настоящий титан подземного мира. Это существо может вырастать длиной более 2 м, что делает его рекордсменом среди беспозвоночных. Речь идет о дождевом черве, который является одним из самых редких созданий на Земле.

Также ученые выяснили, что на Тайване обитали гигантские питоны. Они даже нашли ответ почему они вымерли и теперь на Тайване опасные рептилии не водятся.

Вас также могут заинтересовать новости: