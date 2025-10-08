Длина сома составляет около 1,76 метра.

В Винницкой области местный рыбак Иван Шевчук установил новый рекорд. Он достал из реки огромного сома.

О рекордном улове жителя Бершадской общины сообщил в Facebook глава общественной организации "Рыболов" Леонид Когут. Отмечается, что вес рыбы составляет более 40 килограммов.

В то же время длина сома составляет около 1,76 метра, а диаметр – 21 см. Рекордную рыбу мужчина вытащил из реки Дохна.

Видео дня

"Шевчук Иван Васильевич, наш новый рекордсмен. 40 кг 200 граммов", – сказано в сообщении.

Также в группе опубликовали фото выловленного сома:

Рыбалка в Украине

В августе в Киеве мужчина достал из Днепра огромного толстолоба. Рыба весила 20 килограммов, а на то, чтобы ее достать, рыбак потратил более 3 часов. Ловили огромную рыбу на спиннинг. В качестве наживки использовали джиг.

А на реке Рось в Ракитном, что в Киевской области, рыбак смог наловить 7 килограммов рыбы.

"7 кг карася. Штук 16 было карпов, мелких отпустил, но два из них не выжили", – говорилось тогда в сообщении мужчины.

Кроме вышеупомянутых карасей и карпов, есть возможность поймать щуку, судака, плотву, окуня, леща и другую рыбу.

Вас также могут заинтересовать новости: