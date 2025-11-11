7 самых старых авианосцев мира, которые не спешат на 'пенсию'

Эти корабли, построенные еще в 1970-80-х, до сих пор определяют баланс сил на море.

Несмотря на десятилетия службы, эти семь гигантов морей продолжают нести боевое дежурство, доказывая, что настоящий срок жизни авианосца определяется не годами, а модернизацией, техническим обслуживанием и стратегической гибкостью, пишет Wionews.

Авианосцы - самые мощные инструменты проекции силы, когда-либо созданные человеком. И хотя большинство кораблей этого класса выводятся из строя через несколько десятилетий, некоторые продолжают служить более полувека. Благодаря атомной энергетике, регулярным капитальным ремонтам и радикальным обновлениям они остаются грозной силой даже в XXI веке.

USS Nimitz (США, 1975) - старейший атомный авианосец мира, который до сих пор находится на активной службе. Его конструкция стала шаблоном для всех последующих "суперносителей" США.

USS Dwight D. Eisenhower (США, 1977) - "Айк", как его называет экипаж, остается главным инструментом демонстрации силы ВМС США.

USS Carl Vinson (США, 1982) - корабль, несший самолеты, которые поддерживали операции в Ираке, Афганистане и Тихом океане.

USS Theodore Roosevelt (США, 1986) - известный как "Большая палка", он остается ключевым элементом флота, проходящим регулярные модернизации.

USS Abraham Lincoln (США, 1989) - один из самых современных среди "старых" авианосцев, недавно завершил масштабную перезаправку и обновление.

INS Vikramaditya (Индия, 1987/2013) - бывший советский "Баку", проданный и перестроенный для Индии, теперь служит сердцем ее авианесущего флота.

Ляонин (Китай, 1985/2012) - бывший советский "Варяг", восстановленный и завершенный Пекином, стал учебным и символическим авианосцем нового Китая.

Старые авианосцы остаются в строю не из-за ностальгии, а из-за стратегической ценности. Их долголетие - это сочетание промышленной мощи, технической адаптивности и политического прагматизма. Как показывает опыт США, Индии и Китая, для таких гигантов настоящая "пенсия" может наступить только тогда, когда изменится сама эпоха морской войны.

