Однолетнее в уличных условиях растение может перезимовать в квартире или на лоджии.

Любимая многими герань - это яркий символ теплых, солнечных дней. И в теплые дни эти цветы могут прекрасно расти на улице. Но чтобы они лучше пережили зиму в помещении за ними надо правильно ухаживать. Эксперты рассказали сайту известной советчицы Марты Стюарт, как лучше помочь герани перезимовать.

По словам Мэтта Маттуса, старшего садовника и директора специальных проектов Американского садоводческого общества, герань надо занести в помещение примерно за три недели до первых заморозков.

Важно помнить о нескольких вещах. Во-первых, Маттус настоятельно рекомендует пересадить цветы в свежую почву, прежде чем заносить их в помещение. "Это действительно важно для этих растений. Им нужен кислород и воздушные пространства в почве", - сказал он.

Видео дня

Он советует покупать почву, которая по меньшей мере на пятьдесят процентов состоит из смеси для кактусов. Это гарантирует, что растения будут поддерживать здоровый уровень pH в течение зимы, а также улучшит их способность усваивать необходимые питательные вещества.

Фермер в четвертом поколении и владелец фермы и теплицы Гэри О'Малия порекомендовал обработать растение инсектицидом примерно за две недели до того, как занести его в помещение. Особенно если оно будет расти рядом с комнатными растениями, растущими в помещении круглый год.

Как только температура потеплеет и герани будут готовы вернуться на улицу, Маттус рекомендует снова пересаживать. Он объясняет, что герань чувствительна к уровню pH, и пересадка с правильной смесью может помочь создать благоприятную для роста среду.

Уход за геранями в комнате

Гераням нужно много солнца. Поэтому они должны стоять на самом солнечном подоконнике в квартире. Или же их можно поставить под искусственное освещение.

В помещении и при комнатной температуре цветы не перейдут в состояние покоя. Они будут готовы возобновить активный рост весной, как только позволит погода. Однако, поскольку они не находятся в состоянии покоя, их нужно обеспечить достаточным количеством воды, чтобы почва не пересыхала. А каждые несколько недель стоит поливать их слабым питательным раствором, чтобы поддерживать пышное растение.

Можно оставить герани в помещении с температурой около 10 градусов на всю зиму. Например, на лоджии. Однако тогда ее надо спрятать от яркого света и ни в коем случае не подкармливать.

При прохладной температуре растение, вероятно, перейдет в состояние покоя. Его нужно время от времени поливать. Определить это можно по состоянию почвы - как только она высохнет, цветы можно полить.

Кроме того, обязательно прищипните все бутоны. О'Малия отметил, что когда растение находится в стрессе, первое, что оно хочет сделать, это зацвести, поскольку его цель - размножение. Однако эти новые бутоны могут создавать лишнюю нагрузку на растение, находящееся в состоянии покоя.

Больше советов о том, как поливать герани

Напомним, что герани - достаточно засухоустойчивые растения, которые могут выдержать полив раз в неделю. Тем более, что зимой полив должен быть сокращен. Ориентироваться стоит на степень влажности земли в контейнере и не переливать цветок, чтобы не залить корни.

Вас также могут заинтересовать новости: