В Подмосковье ПВО сбила легкомоторный самолет: на борту мог находиться российский блогер, - СМИ

Официально о гибели блогера пока не сообщалось.

В городе Коломна в Подмосковье российская система ПВО сбила легкомоторный самолет, на борту которого, вероятно, находился российский авиаблогер Павел Кошкин. Об инциденте, произошедшем еще 20 марта, сообщали российские телеграм-каналы.

Телеграм-канал MNS со ссылкой на собственные источники сообщил, что силы противовоздушной обороны приняли летательный аппарат за украинский БПЛА и открыли по нему огонь. После попадания легкомоторник разбился у берега реки Оки. По данным издания, погибли два человека, находившиеся на борту.

Впоследствии в МЧС Московской области подтвердили катастрофу с самолетом и гибель двух человек, пишет Astra. Однако причины происшествия не назвали.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом 112, зафиксирован бортовой номер самолета – RA-340IG. Именно с таким номером был самолет, на котором в видео появлялся российский авиаблогер Павел Кошкин, пишет hromadske.

Последние посты Кошкин публиковал в Instagram неделю назад. Сейчас пользователи выражают соболезнования в связи с его гибелью.

Уничтожение российских воздушных судов: последние новости

Как недавно сообщал УНИАН, на Покровском направлении Силы обороны сбили российский вертолет Ка-52 с помощью FPV-дрона. В сети публиковали видео, на котором видно, как горит сбитый вертолет. Эксперты отметили, что это первый известный случай сбивания ударного вертолета с помощью FPV-дрона в целом и второй известный случай сбивания вертолетов с помощью дрона в воздухе во время российско-украинской войны.

Впоследствии Z-блогеры заявили об уничтожении еще одного Ка-52. Отмечалось, что российские ударные вертолеты уязвимы для поражений украинскими FPV-дронами. По словам блогера Fighterbomber, основная проблема пехотных средств РЭБ, которые можно было бы устанавливать на Ми-28 и Ка-52, заключается в отсутствии электромагнитной совместимости с собственными радиоэлектронными системами вертолетов. То есть РЭБ может само уничтожить вертолет.

