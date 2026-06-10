Тесты, основанные на анализе невербальных сигналов, обычно дают довольно точные описания людей.

Привычные движения, позы и другие элементы языка тела могут многое рассказать о нашем характере. Именно поэтому психологам, следователям и представителям других профессий, работа которых связана с пониманием настоящих переживаний людей, важно хорошо разбираться в значении невербальных сигналов. Неудивительно, что соответствующие тесты уже много лет пользуются популярностью во всем мире.

Рассмотрим новый тест - психологический фактор которого напрямую связывает предпочитаемые позы с характерными чертами личности.

Психологический тест по картинкам - что о вас расскажет поза ног

Многие наши привычки формируются неосознанно: так, например, мы редко специально выбираем положение рук или ног во время отдыха, разговора или ожидания. Такие решения часто принимаются автоматически, под влиянием внутренних особенностей личности, эмоционального состояния и жизненного опыта.

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И хотя, конечно, такой психологический тест нельзя считать научной диагностикой - он создан прежде всего для развлечения и самопознания - но его результат можно воспринимать как интересное наблюдение о себе.

Психологический тест - картинки и ответы

Чтобы пройти психологический тест, посмотрите на изображение, выберите позу, в которой вы сидите чаще всего или которая кажется вам наиболее естественной, а затем прочитайте описание.

Поза №1

Если вы чаще всего сидите именно так, вероятно, вы относитесь к людям, которые предпочитают сначала присмотреться к человеку, а уже потом открываться ему. Вы не любите спешить с выводами и стараетесь избегать необдуманных решений.

В общении вы можете казаться немного сдержанным или даже застенчивым человеком, однако за внешней осторожностью скрывается глубокий внутренний мир. Ваше подсознание стремится сохранить личные границы и защитить вас от разочарований, поэтому доверие к окружающим возникает постепенно. Вы цените спокойствие, искренность и круг близких людей, проверенных временем.

Поза №2

Люди, выбирающие эту позу, нередко отличаются легким отношением к жизни и независимым характером. Вы не склонны слишком переживать из-за чужого мнения и предпочитаете оставаться собой в любых обстоятельствах.

Подсознательно вы ориентированы на новые впечатления и позитивные эмоции. Вам нравится двигаться вперед, а не зацикливаться на неудачах прошлого. Окружающих привлекают ваша открытость и естественность, благодаря которым вы легко находите общий язык с самыми разными людьми.

Поза №3

Если вам близка эта поза, вы, скорее всего, внимательный и заботливый человек, который умеет замечать потребности окружающих. Вам важно чувствовать, что ваши действия приносят пользу и помогают другим.

Однако доброта не означает слабость. Если кто-то злоупотребит вашим доверием или поступит нечестно, вы надолго запомните это. На подсознательном уровне вы высоко цените справедливость, уважение и искренность, поэтому особенно болезненно воспринимаете обман и лицемерие.

Поза №4

Такая поза часто встречается у людей эмоциональных и романтичных. Вы умеете видеть в людях лучшее и нередко даете им больше шансов, чем большинство окружающих.

Ваше подсознание склонно сосредотачиваться на чувствах и эмоциональной близости. Иногда это заставляет закрывать глаза на недостатки других людей, особенно если речь идет о симпатии или любви. Однако жизненный опыт постепенно учит вас находить баланс между сердцем и здравым смыслом.

Поза №5

Если вы выбрали этот вариант, скорее всего, вы обладаете спокойным характером и умеете внимательно слушать собеседников. Люди часто чувствуют себя рядом с вами комфортно, потому что знают: их мнение будет услышано без осуждения.

На глубоком уровне для вас важны уважение, культура общения и взаимная вежливость. Вы цените хорошие манеры и стараетесь сами придерживаться определенных принципов поведения. Подсознательно вас привлекают надежные люди, которые умеют сочетать уверенность в себе с уважительным отношением к окружающим.

Ранее мы сделали психологический тест по картинкам, который поможет определить, какую роль вы играете в вашем доме.

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