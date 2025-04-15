Дети могут этого не заметить, но у взрослых пройдут мурашки по коже.

Легендарный мультсериал "Симпсоны" уже не раз вызывал удивление не только у фанатов, но и у обычных людей, которые ни разу его не смотрели, сделав множество поразительно точных предсказаний за свою многолетнюю историю.

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Сериал, являющийся самым долгоживущим анимационным шоу в истории, приобрёл репутацию прорицателя, благодаря своей пугающей способности "заглядывать в будущее", пишет Daily Mail.

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Скептически настроенные фанаты считают это просто дикими совпадениями, но сами предсказания говорят за себя. Какие же сюжеты "Симпсонов" воплотились в реальность?

Apple Vision за 8 лет до релиза

В эпизоде 2016 года "Друзья и семья" Мистер Бёрнс нанимает семью Симпсонов, чтобы они были его виртуальной семьёй. В сценах показано, как жители Спрингфилда носят VR-гарнитуры и врезаются в фонари и люки.

В 2023 году Apple официально запустила Vision Pro, и многие узнали в нём технологии из того самого эпизода.

Дональд Трамп и выборы 2024

В эпизоде 2000 года Лиза Симпсон становится президентом после Дональда Трампа. В одной из сцен видно плакат "Trump 2024". Через 16 лет Трамп стал 45-м президентом США, а в 2024 — был переизбран, как и было предсказано.

Создатели сериала признались, что имя Трампа тогда казалось самой абсурдной шуткой, а сценарист добавил: "Это было предупреждение Америке".

Штурм Капитолия

В эпизоде "Treehouse of Horror XXXI" Гомер проспал день выборов, а проснувшись, увидел город в хаосе. В итоге он надел самодельную броню и сидел на крыше, пока Спрингфилд погружался в огонь, что напомнило зрителям о событиях января 2021.

ИИ-роботы

В серии 2012 года Мистер Бёрнс заменяет всех сотрудников завода роботами, а Гомер пытается с ними подружиться.

Сегодня ИИ внедряется повсюду — от официантов-роботов в Японии до автомобилей Tesla с автопилотом.

Смарт-часы

В серии 1995 года "Свадьба Лизы" персонажи используют умные часы для общения, задолго до появления Apple Watch и других гаджетов.

Нобелевская премия

В 2010 Милхаус (один из персонажей Симпсонов) в шутку предсказал, что Бенгт Хольмстрём получит Нобелевскую премию. И в 2016 году он действительно стал лауреатом — за исследования в области контрактов и трудовых отношений.

Экономический кризис в Греции

В серии 2012 года на бегущей строке написано: "Европа выставила Грецию на eBay". Вскоре после этого страну охватил жёсткий финансовый кризис, последствия которого ощущаются до сих пор.

Ранее УНИАН сообщал о сбывшихся предсказаниях Ванги и "Живого Нострадамуса" на 2025 год.

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