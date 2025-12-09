Мы узнали, что на самом деле происходит с уровнем глюкозы после каждого глотка апельсинового сока.

Апельсиновый сок — один из самых любимых напитков в мире: его пьют за завтраком, берут с собой в школу, на тренировку или просто ради освежающего вкуса. Яркий цитрусовый аромат и сладкая кислинка делают его идеальным способом взбодриться утром или утолить жажду. Но приятный вкус — не все, что важно для нашего организма.

Многие уверены, что за этим вкусом скрывается риск: якобы апельсиновый сок мгновенно повышает сахар в крови и может быть вредным, особенно для людей с диабетом. Однако исследования показывают, что его влияние более нейтральное, пишет VeryWell Health.

Повышает ли апельсиновый сок уровень сахара в крови

Сахар в крови (глюкоза) — это количество сахара, циркулирующего в кровотоке. Высокий или низкий уровень сахара может вызывать симптомы и при отсутствии лечения приводить к опасным состояниям.

Апельсиновый сок имеет репутацию продукта, резко повышающего уровень сахара в крови — в основном из-за высокого содержания углеводов и низкой доли клетчатки. Однако исследования на эту тему дают противоречивые результаты. Несколько научных работ показали, что апельсиновый сок не всегда влияет на повышение сахара, а в некоторых случаях даже может немного его снижать.

Ученые в одном из исследований предполагают, что природные сахара в апельсиновом соке воздействуют на уровень глюкозы иначе, чем рафинированный сахар в газированных и других сладких напитках.

Апельсиновый сок также содержит флавоноиды — антиоксидантные соединения растительного происхождения. Один из флавоноидов, гесперидин, ассоциируется со способностью снижать уровень сахара, что частично объясняет, почему апельсиновый сок не вызывает значительного скачка глюкозы, несмотря на присутствие углеводов.

Какой гликемический индекс у апельсинового сока

Гликемический индекс (ГИ) оценивает продукты, содержащие углеводы, по тому, насколько быстро они повышают уровень сахара в крови после употребления. Шкала варьируется от 1 до 100, где 100 — максимально быстрое повышение сахара.

Недавние исследования ГИ популярных фруктовых соков показали, что апельсиновый сок имеет ГИ 43. Другой авторитетный источник указывает ГИ 49. В обоих случаях сок относится к категории продуктов с низким ГИ.

Что полезнее апельсин или апельсиновый сок

Цельные апельсины имеют ГИ 43 — аналогичный, а возможно, немного более низкий, чем у апельсинового сока. Съесть целый апельсин обычно менее рискованно с точки зрения скачка сахара, чем быстро выпить стакан сока. В отличие от сока, цельные плоды содержат клетчатку, которая замедляет всасывание глюкозы.

Одно исследование сравнило влияние целого апельсина и апельсинового сока на сахар в крови и показало, что оба варианта лишь незначительно повышают глюкозу, при этом разница между ними была несущественной.

Питательная ценность апельсинового сока

Апельсиновый сок богат углеводами, витамином C и антиоксидантами, но содержит мало клетчатки и белка. Порция апельсинового сока 100 мл (3,5 унции) содержит:

Калорий: 47

Углеводов: 10 г

Белков: 0,81 г

Витамина C: 30,5 мг

Жиров: 0,36 г

Можно ли при сахарном диабете пить апельсиновый сок

У людей с диабетом нарушена регуляция сахара в крови, поэтому им часто советуют избегать апельсинового сока из-за риска повышения глюкозы. Однако исследования дают противоречивые выводы.

В одном исследовании участники с диабетом съедали целый апельсин, пили апельсиновый сок или сладкий напиток вместе с едой — уровень сахара повышался во всех группах, но разница между ними была незначительной, и во всех случаях гликемический контроль оставался хорошим.

Некоторые источники утверждают, что регулярное употребление апельсинового сока может повысить риск развития диабета, но другие исследования с этим не согласны.

В результате рекомендации по употреблению апельсинового сока при диабете остаются неоднозначными. Некоторые специалисты советуют выбирать цельные фрукты вместо соков, а другие рекомендуют ограничивать сок объёмом до 150 мл в день (чуть больше половины стакана).

