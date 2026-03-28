Астрономы обнаружили космическую 'полость', которая незаметно защищает Луну от радиации

Это исследование подтверждает, что влияние Земли распространяется дальше и является менее предсказуемым, чем предполагалось ранее.

Радиация уже давно считается одной из самых больших угроз для длительной деятельности человека на Луне, поверхность которой полностью открыта суровым условиям космического пространства. Однако новое исследование свидетельствует о том, что неожиданная космическая "пустота", связанная с магнитосферой Земли, незаметно снижает уровень радиации на Луне. Как пишет Daily Galaxy, это открытие может существенно изменить подходы к будущим исследованиям Луны и безопасности космонавтов.

Незаметный щит в глубоком космосе

На протяжении многих лет исследователи предполагали, что Луна, не имея глобального магнитного поля и атмосферы, остается полностью открытой для сурового космического излучения, когда выходит за пределы защитного магнитного пузыря Земли.

Однако новые открытия ставят под сомнение это предположение, выявляя более сложное и динамичное взаимодействие между Луной и магнитосферой Земли.

"Это открытие свидетельствует о том, что влияние Земли распространяется дальше и является менее предсказуемым, чем предполагалось ранее. Магнитосфера, похоже, не действует как простой щит, который включается и выключается, а создает зоны с пониженным уровнем радиации, которые сохраняются в течение длительного времени. Эти зоны несколько изменяют среду, с которой сталкивается Луна во время вращения вокруг Земли", - объясняют в публикации.

Проводя исследование, сначала ученые ожидали четкой закономерности - более низкий уровень радиации внутри магнитосферы и более высокий - за ее пределами. Вместо этого данные выявили аномалии - периоды, когда уровни радиации неожиданно оставались пониженными.

"Мы ожидали, что радиация на поверхности Луны будет постоянной, когда Луна не находится внутри магнитосферы Земли. Однако мы обнаружили, что магнитосфера обеспечивает большую защиту, чем ожидалось", - отметил Роберт Виммер-Швайнгрубер, астрофизик из Кильского университета и ведущий автор исследования.

Новый взгляд на освоение космоса человеком

Помимо научного значения, такое открытие появилось в то время, когда в мире резко растет интерес к возвращению человека на Луну. Программы, реализуемые NASA совместно с международными партнерами, направлены на обеспечение постоянного присутствия на поверхности Луны уже в ближайшие годы.

"Я считаю, что это круто, что мы готовимся вернуться на Луну. Через несколько лет мы сможем смотреть на нее и гадать, что именно сейчас там делают астронавты или тайконавты. Возможно, мы даже сможем дистанционно следить за их деятельностью. Это даст нам всем возможность почувствовать, как происходит исследование нашего ближайшего соседа - Луны", - сказал Виммер-Швайнгрубер.

Как писал УНИАН, астронавты NASA начинают финальную подготовку к миссии на Луну. Они прилетели в Хьюстон, откуда уже 1 апреля могут стартовать в космос на ракете Space Launch System (SLS) NASA.

Также сообщалось, что российский космический корабль будет вынужден вручную состыковаться с МКС. NASA заявило, что все остальные системы работают в обычном режиме, и что "Роскосмос" продолжит устранение неисправностей антенны.

Вас также могут заинтересовать новости: