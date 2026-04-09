Диетологи назвали кашу, которая помогает бороться с ожирением и снижает риск диабета

Овес можно употреблять в пищу в различном виде.

Несмотря на то, что диетологи рекомендуют овсяную кашу как полезный вариант пищи для начала дня, в последние годы она стала предметом споров в социальных сетях. В BBC Food разобрались, действительно ли эта крупа полезна для здоровья.

Полезна ли овсяная каша для здоровья

Недавние научные исследования показали, что овес снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений и диабета 2 типа.

Отмечается, что все виды овсяной каши относятся к цельнозерновым продуктам, которые регулярно рекомендуются в качестве ключевого компонента здорового питания. В Британской диетологической ассоциации (BDA) заявляют, что большая часть полезных веществ в зернах находится во внешнем слое отрубей и зародыше семени, поэтому цельнозерновые продукты могут содержать до 75% больше питательных веществ, чем рафинированные злаки.

Кроме того, обзор 15 исследований установил связь между ежедневным употреблением трех порций цельнозерновых продуктов и снижением индекса массы тела (ИМТ) и уменьшением жира в области живота. Более того, недавние исследования подтверждают их влияние на снижение риска ожирения.

Журналисты отметили, что цельнозерновые продукты содержат клетчатку, которую 90% людей должны употреблять в большем количестве.

"Наличие пищевых волокон в цельнозерновых продуктах может оказывать насыщающий эффект, благодаря чему вы дольше чувствуете сытость", - рассказала доктор Кэли Совицки из Гарвардского университета.

По данным BDA, риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2 типа может быть на 30% ниже у людей, которые регулярно употребляют цельнозерновые продукты в рамках низкокалорийной диеты и здорового образа жизни.

"Магний, калий и антиоксиданты могут способствовать снижению артериального давления", - объяснила Савицки.

Другое клиническое исследование показало, что употребление овса при каждом приеме пищи в течение двух дней снижает уровень "плохого" холестерина на 10%. Овес и ячмень богаты растворимой клетчаткой, называемой бета-глюканом, и именно она, как считается, помогает снизить общий уровень "плохого" холестерина.

Как включить овес в свой рацион

Журналисты поделились, что овес можно употреблять в пищу в различном виде. Например, можно есть первые блюда или запеченные блюда с этой крупой.

Овес можно употреблять и в качестве перекусов. В BBC Food посоветовали попробовать овсяные лепешки или энергетические батончики с орехами и овсом. Также можно включить цельнозерновые продукты в свой рацион, заменив рафинированные зерновые, такие как белые макароны, рис и хлеб, на их цельнозерновые аналоги.

Какие каши можно есть на завтрак, чтобы похудеть

Ранее биохимик, диетолог, нутрициолог, член Ассоциации функциональной медицины Анастасия Козырь рассказала в комментарии УНИАН, какие каши можно есть на завтрак, чтобы похудеть. Она предупредила, что одна крупа не обеспечит длительного насыщения.

Козырь объяснила: если есть кашу только из углеводов, уровень сахара в крови быстро подскакивает и падает, вызывая ранний голод. Чтобы завтрак был сытным и помогал контролировать аппетит, кашу лучше сочетать с белками и жирами - например, яйцом, сыром, авокадо, семенами или небольшим кусочком масла.

Важно также выбирать правильную овсянку: быстрорастворимые хлопья перевариваются быстро и не насыщают надолго, а овсянка длительного варения содержит больше клетчатки и бета-глюканов, что помогает дольше оставаться сытым и снижает потребность в перекусах. В целом, почти любую кашу можно сделать полезной для похудения - главное, правильно сочетать ингредиенты.

