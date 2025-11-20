Хотя сейчас технологии добычи достаточно развиты, чтобы сделать возможной крупномасштабную добычу, долгосрочные последствия всё ещё неясны.

Месторождение лития, расположенное в США глубоко в кальдере (большая впадина вулканического происхождения с крутыми стенками, образующаяся после мощного извержения, когда вершина вулкана проваливается внутрь) Макдермитт на границе Невады и Орегона, оценивается в ошеломляющие 1,5 триллиона долларов. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что это потенциально делает Соединенные Штаты мировым центром добычи лития. Одни называют его ключом к энергетической независимости, другие бьют тревогу по поводу экологических и культурных последствий его добычи.

В условиях глобального перехода на электромобили и возобновляемые источники энергии спрос на этот металл высок как никогда. Однако это конкретное открытие, скрытое под слоями древних вулканических пород, представляет собой особенно сложную дилемму.

Интересно, что литий все чаще рассматривается как важнейший ресурс, который будет "питать" будущее - от аккумуляторов для электромобилей до систем хранения возобновляемой энергии. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Minerals, запасы лития в кальдере Макдермитт могут быть одними из крупнейших на планете, потенциально соперничая или даже превосходя запасы в Южной Америке и Китае. Для США это открытие может стать прекрасной возможностью снизить зависимость от иностранных поставщиков.

"Экономический потенциал огромен. При эффективной разработке эти запасы могут стать движущей силой энергетического перехода США и кардинально изменить мировые цепочки поставок. Инвесторы уже присматриваются к этому участку, а технологические компании и производители электромобилей стремятся получить свою долю этого новообретенного богатства", - сказано в статье.

В чем опасность находки

Отмечается, что многие воодушевлены экономическим потенциалом находки, однако существует сильное противодействие, предупреждающее о долгосрочных последствиях добычи полезных ископаемых в этом районе. Кальдера Макдермитт - древнее священное место для индейских племён.

Вожди племён открыто высказывают своё несогласие, называя планы добычи руды экзистенциальной угрозой своим священным землям. Перспектива расчистки этих земель для добычи лития привела к разрыву между экономическим ростом и сохранением культурного наследия.

Важно, что в отличие от залежей лития, обнаруженных в таких местах, как солончаки Южной Америки, литий под кальдерой Макдермитт заключён в аргиллите. Это значительно усложняет и делает более инвазивным процесс добычи.

По мнению экспертов, для этого потребуются такие методы, как кислотное выщелачивание, что несёт значительные экологические риски. Геолог Сэмми Кастонгуэй выразил обеспокоенность по поводу потенциального ущерба столь древнему геологическому объекту. Он сказал:

"Этому объекту 16 миллионов лет. И мы принимаем решения, которые могут изменить его навсегда".

Отмечается, что хотя сейчас технологии добычи достаточно развиты, чтобы сделать возможной крупномасштабную добычу, долгосрочные последствия всё ещё неясны.

"Нам нужно сделать это так, как это делают в Орегоне - с полной ответственностью и общими выгодами", - отметил Грег Смит, директор по экономическому развитию округа Малхер.

Ценные месторождания в мире

В Турции нашли месторождение золота с потенциальным объемом 424 тысяч унций, или примерно 13 тонн. Месторождение в провинции Сивас может иметь 14,9 млн тонн руды со средним содержанием золота 0,89 грамма на тонну. Таким образом ориентировочная стоимость открытия может составлять 1,7 млрд долларов.

