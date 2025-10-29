Ожидается, что объем новых мощностей по хранению энергии будет ежегодно устанавливать рекорды до 2035 года.

Цены на литий в Китае растут. Этому способствует растущая уверенность в спросе на аккумуляторные батареи.

Издание Bloomberg пишет, что системы хранения энергии (ESS) востребованы благодаря политике Китая и усилению мирового спроса на оборудование, способное стабилизировать электросети и удовлетворить растущий спрос со стороны центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Наиболее активный контракт на карбонат лития на Гуанчжоуской фьючерсной бирже рос пять сессий подряд. Спотовый рынок в Китае восстановился до двухмесячного максимума, хотя цены все еще примерно на 85% ниже пика 2022 года.

Аккумуляторы являются одним из новых двигателей стратегии промышленного роста Китая наряду с солнечной энергией и электромобилями.

Власти планируют увеличить мощности до 180 гигаватт к 2027 году, чтобы поддержать прерывистые потоки ветровой и солнечной энергии в энергосистему. Это создает высокий спрос на ключевые компоненты аккумуляторов, такие как литий.

Кроме того, южнокорейская компания Samsung SDI Co. перепрофилировала часть линий по производству аккумуляторов для электромобилей, чтобы увеличить производство ESS в США. Австралийская горнодобывающая компания PLS Ltd. на прошлой неделе заявила, что сектор растет "семимильными шагами".

По данным BloombergNEF, объем новых мощностей по хранению энергии во всем мире будет ежегодно устанавливать рекорды до 2035 года, укрепляя позиции Китая и США как крупнейших рынков.

По словам аналитика консалтинговой компании Adamas Intelligence Криса Уильямса, в этом году спрос на аккумуляторы для электромобилей вырастет на 20%, а спрос на ESS - на 50%.

Цены на литий - последние новости

11 августа цены на литий резко выросли после того, как китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. остановил работу крупного рудника.

21 октября цены на базовые металлы немного поднялись в ожидании возможного ослабления торговой войны между США и Китаем.

