Первый в мире 'мессенджер': биолог рассказал о трех исторических полетах почтовых голубей

Эта практика берет свое начало еще во II тысячелетии до нашей эры в древнем Египте или Персии,

Почтовые голуби - это специально обученные птицы, способные доставлять сообщения на значительные расстояния. Обычно записки, написанные на легкой бумаге, прикрепляли к их лапам. Считается, что такая практика берет свое начало еще во II тысячелетии до нашей эры в древнем Египте или Персии, пишет биолог Скотт Треверс для Forbes.

В древней Греции, например, этих птиц использовали для передачи результатов Олимпийских игр в города-государства. Известно также, что голуби сыграли важную роль во время осады Мутины Марком Антонием в 44 году до нашей эры.

Дрессировка почтовых голубей предусматривает закрепление у них привязанности к определенному месту. Когда птенцу исполняется около шести недель, он запоминает место своего содержания. Позже его выпускают на расстояния - и голубь инстинктивно возвращается обратно, что и делает возможным доставку сообщений даже на сотни миль.

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Голуби, изменившие историю

1. "Вишневые голуби" в Леванте

Во времена крестовых походов в регионе Леванта активно использовали сеть почтовых голубей. Английский морской капеллан Генри Теонге (1620-1690) в своем дневнике вспоминал, что купцы передавали новости между Искендеруном (ныне Турция) и Алеппо (нынешняя Сирия) с помощью птиц - они преодолевали более 60 миль.

Интересный случай описал арабский историк Аль-Макризи: в X веке халиф Фатимидской династии в Северной Африке пожелал получить 600 вишен из Ливана. Чиновники организовали отправку фруктов голубями из Баальбека - каждый нес по одной вишне. Птицы преодолели более 400 миль до Каира, что делает этот случай одним из первых зафиксированных примеров авиапочты.

2. Голубиная почта Reuters

Пол Юлиус Ройтер (1816-1899), основатель новостного агентства Reuters, одним из первых использовал электрический телеграф для передачи международных новостей.

До переезда в Лондон он руководил информационным агентством в Ахене (Германия) и применял почтовых голубей для пересылки сообщений между Брюсселем и Ахеном. Это помогало оперативно передавать финансовые новости с Парижской фондовой биржи в условиях, когда телеграфные линии еще не были соединены. Голуби работали быстрее почтовых поездов, но после завершения телеграфной сети потребность в них отпала.

3. Голубиная почта между Большим Барьерным островом и Оклендом

В начале XX века жители Большого Барьерного острова в Новой Зеландии, который расположен в 60 километрах от Окленда, использовали голубей для связи с материком.

Птиц дрессировали летать между островом и Оклендом, доставляя письма и срочные сообщения в специальных капсулах. Это было гораздо быстрее, чем ждать прибытия кораблей. Голубиная почта оставалась важной частью коммуникаций, пока ее не вытеснили современные средства связи.

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