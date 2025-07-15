Существует пять версий, почему корпус Шевченко красный, при этом некоторые из них - совершенно неправдоподобные.

Красный корпус университета Шевченко давно стал одной из самых узнаваемых визитных карточек Киева, но мало кто задумывается, отчего его стены так выкрашены, и какие тайны скрывает этот цвет. Оказывается, есть несколько версий, почему университет Шевченко красный - о них рассказываем ниже.

Как раньше назывался университет Шевченко

Главное здание КНУ им. Шевченко было возведено в период между1837 и 1843 годами. Указ о его постройке издал император Николай I, руководил проектом знаменитый архитектор Викентий Беретти, а после смерти зодчего - его сын Александр Беретти. Но тогда университету дали имя легендарного киевского князя - он назывался Императорский Киевский университет Святого Владимира.

Строительство одного из старейших вузов Украины началось 31 июля 1837 года. Интересно, что фундаменте заложены камень из Десятинной церкви (построенной князем Владимиром), а также памятная табличка из меди и платиновая, золотая и серебряные монеты.

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Само здание, как уже упоминали, спроектировал архитектор Беретти: это должен был быть замкнутый квадрат с внутренним двориком. Улицы Владимирской на то время еще не было, как и не было понятно и то, с какой стороны ее проложат - западной и восточной. Поэтому архитектор и западную и восточную сторону здания сделал одинаково красивыми и презентабельными. Сейчас западная часть выходит на центральный Ботсад.

Долгое время университет был центром не только учёбы, но и духовной жизни - в северной части находился католический костел, в южной – расположилась православная церковь Святого Владимира. Кроме них, в здании были библиотека, общежития, кабинеты и квартиры преподавателей и университетский карцер. Площадь напротив главного входа преобразовали в Университетский, а затем Николаевский сад, а там, где сейчас стоит памятник Тарасу Шевченко, находился монумент императору Николаю I. Его сняли в 1939 году.

В XX веке зданию пришлось пережить войны и пожары. Сам университет в 1915 году выселили в Саратов - в здании расположилась российская воинская часть. С 1920-го и на протяжении шести лет в Красном корпусе размещался Высший институт народного образования, потом его переименовали в Киевский институт народного образования, и он просуществовал до 1932 года.

В свой корпус вуз вернулся в 1932 году, но вскоре случился большой пожар - он уничтожил крышу и часть интерьеров. В годы немецкой оккупации здание пострадало еще сильнее - большая часть корпуса сгорела в ноябре 1943 года. Немцы тогда разрушили 70% территории, а ущерб составлялили 50 млн. советских рублей- нао время то была астрономическая сумма.

После войны здание восстановили, сохранив исторический стиль. В бывшем костеле обосновался Музей истории университета, а в помещении церкви Святого Владимира был сначала зал для собраний, потом - спортзал. В 1999 году корпус реконструировали внутри, а в 2009 году на фасаде установили мемориальную доску Беретти.

Почему университет Шевченко красного цвета

Есть пять версий происхождения необычного цвета стен Красного корпуса университета Шевченко.

Официальная

Принято считать, что цвет университетских стен - это цвета лент ордена Святого Владимира, красной и черной. Таким образом, здание отражает эти исторические цвета. Версия была популярна в Российской империи и в современной Украине.

Советская

Во времена Союзу считали, что красный цвет здания - подражание цвету Зимнего дворца XIX века в Ленинграде.

"Ошибочная"

Говорят, что краску для стен университета заказали такого же цвета, как у Зимнего дворца, но при ее смешивании ошиблись - получился ярко-красный оттенок. Исправлять не стали, а "оправдали" цвет лентами ордена Святого Владимира.

Студенческая

Также говорят, что красный цвет стен - это знак студенческого стыда за их революционные настроения в дореволюционные времена. Тогда один из российских императоров и приказал покрасить корпус именно в этот цвет.

Но у самих студентов на этот счет есть своя версия: красный цвет - это студенческая кровь, пролитая во время тяжелой учебы.

Политическая

Красный цвет вуза связывают с символикой советского режима - это цвет Октябрьской революции и флага СССР, а также национал-социалистической - цвета Третьего рейха были красным и черным, и, наконец, националистической - эти же цвета имеет современный флаг украинских националистов.

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