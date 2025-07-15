Красный корпус университета Шевченко давно стал одной из самых узнаваемых визитных карточек Киева, но мало кто задумывается, отчего его стены так выкрашены, и какие тайны скрывает этот цвет. Оказывается, есть несколько версий, почему университет Шевченко красный - о них рассказываем ниже.
Как раньше назывался университет Шевченко
Главное здание КНУ им. Шевченко было возведено в период между1837 и 1843 годами. Указ о его постройке издал император Николай I, руководил проектом знаменитый архитектор Викентий Беретти, а после смерти зодчего - его сын Александр Беретти. Но тогда университету дали имя легендарного киевского князя - он назывался Императорский Киевский университет Святого Владимира.
Строительство одного из старейших вузов Украины началось 31 июля 1837 года. Интересно, что фундаменте заложены камень из Десятинной церкви (построенной князем Владимиром), а также памятная табличка из меди и платиновая, золотая и серебряные монеты.
Само здание, как уже упоминали, спроектировал архитектор Беретти: это должен был быть замкнутый квадрат с внутренним двориком. Улицы Владимирской на то время еще не было, как и не было понятно и то, с какой стороны ее проложат - западной и восточной. Поэтому архитектор и западную и восточную сторону здания сделал одинаково красивыми и презентабельными. Сейчас западная часть выходит на центральный Ботсад.
Долгое время университет был центром не только учёбы, но и духовной жизни - в северной части находился католический костел, в южной – расположилась православная церковь Святого Владимира. Кроме них, в здании были библиотека, общежития, кабинеты и квартиры преподавателей и университетский карцер. Площадь напротив главного входа преобразовали в Университетский, а затем Николаевский сад, а там, где сейчас стоит памятник Тарасу Шевченко, находился монумент императору Николаю I. Его сняли в 1939 году.
В XX веке зданию пришлось пережить войны и пожары. Сам университет в 1915 году выселили в Саратов - в здании расположилась российская воинская часть. С 1920-го и на протяжении шести лет в Красном корпусе размещался Высший институт народного образования, потом его переименовали в Киевский институт народного образования, и он просуществовал до 1932 года.
В свой корпус вуз вернулся в 1932 году, но вскоре случился большой пожар - он уничтожил крышу и часть интерьеров. В годы немецкой оккупации здание пострадало еще сильнее - большая часть корпуса сгорела в ноябре 1943 года. Немцы тогда разрушили 70% территории, а ущерб составлялили 50 млн. советских рублей- нао время то была астрономическая сумма.
После войны здание восстановили, сохранив исторический стиль. В бывшем костеле обосновался Музей истории университета, а в помещении церкви Святого Владимира был сначала зал для собраний, потом - спортзал. В 1999 году корпус реконструировали внутри, а в 2009 году на фасаде установили мемориальную доску Беретти.
Почему университет Шевченко красного цвета
Есть пять версий происхождения необычного цвета стен Красного корпуса университета Шевченко.
- Официальная
Принято считать, что цвет университетских стен - это цвета лент ордена Святого Владимира, красной и черной. Таким образом, здание отражает эти исторические цвета. Версия была популярна в Российской империи и в современной Украине.
- Советская
Во времена Союзу считали, что красный цвет здания - подражание цвету Зимнего дворца XIX века в Ленинграде.
- "Ошибочная"
Говорят, что краску для стен университета заказали такого же цвета, как у Зимнего дворца, но при ее смешивании ошиблись - получился ярко-красный оттенок. Исправлять не стали, а "оправдали" цвет лентами ордена Святого Владимира.
- Студенческая
Также говорят, что красный цвет стен - это знак студенческого стыда за их революционные настроения в дореволюционные времена. Тогда один из российских императоров и приказал покрасить корпус именно в этот цвет.
Но у самих студентов на этот счет есть своя версия: красный цвет - это студенческая кровь, пролитая во время тяжелой учебы.
- Политическая
Красный цвет вуза связывают с символикой советского режима - это цвет Октябрьской революции и флага СССР, а также национал-социалистической - цвета Третьего рейха были красным и черным, и, наконец, националистической - эти же цвета имеет современный флаг украинских националистов.
Ранее мы рассказывали, почему Шевченковский район - сердце древнего Киева.
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