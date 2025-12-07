Орнитолог Анна Кузьо рассказала УНИАН интересные факты об этих птицах и опровергла ряд популярных мифов.

Сороки относятся к семейству вороновых птиц, и их "родственниками" являются, в частности, ворон, ворона серая и сойка.

Координатор экообразовательного направления Франкфуртского зоологического общества в Украине, львовский орнитолог Анна Кузьо рассказала УНИАН интересные факты о сороках, в том числе, что любит сорока, и действительно ли эти птицы воруют блестяще и имеют ли лучшие умственные способности, чем вороны.

Где живет сорока в Украине, и можно ли ее увидеть в городах?

Эти птицы распространены по всей территории Украины, кроме высокогорья Карпат и Крымских гор. Сорока хорошо приспособлена к жизни рядом с людьми, поэтому она и живет не только в природе, но и в населенных пунктах. Люди даже чаще ее замечают в городах, чем, к примеру, где-то на полях.

Интересно, что поведение сорок в городах и в дикой природе отличается: за пределами населенных пунктов эти птицы очень осторожны, их сложно разглядеть вблизи, а те, которые живут в городе, не боятся людей и очень близко их к себе подпускают.

Как живут сороки - стаями или поодиночке?

Сороки живут поодиночке, но в гнездовой период (начало вести) имеют гнездовые пары. У сорок большие удлиненные гнезда шарообразной формы, они имеют "крышу". Большинство этих птичек каждый год делают новое гнездо, но иногда они могут несколько лет подряд использовать предыдущее. Еще сороки могут строить новое гнездо неподалеку от старого и забирать стройматериалы из прошлогоднего жилья.

Где гнездятся сороки?

В природе сороки тяготеют к увлажненным местам - к зарослям или кустам, расположенным у рек, а в населенных пунктах они чаще будут делать гнезда на деревьях в парках или скверах. В естественной среде эти птицы строят гнезда не так уж и высоко над землей, а в городах преимущественно гнездятся высоко в кронах деревьев, поскольку низко над землей в населенном пункте опасно. То есть, если сороки будут жить между полями, то они будут вить гнезда на кустах, а не, например, на тополях.

В природных ландшафтах их гнезда чаще располагаются на боковых ветвях, а в городах - в разветвлении основных ветвей кроны. Сейчас с деревьев опали листья, и как раз очень хорошо видно гнезда сорок.

Где ночуют сороки?

Для сорок очень важны общие ночлежки. На ночь сороки собираются вместе в стаи и летят в безопасное место - заросли кустов или кроны деревьев. Эти птицы преимущественно из года в год используют для ночлежки одно и то же место. Сорокам вместе безопаснее, потому что есть меньший риск того, что кого-то съест хищник, если есть группа птиц.

На ночлежки могут собираться десятки птиц, а бывают и случаи, когда вместе собираются и несколько сотен особей. Все зависит от численности этих птиц на конкретной территории.

Для сорок очень важны ночлежки. Хотя сороки и не колониальные птицы, они очень социальны - им нужно общение друг с другом. Во время ночевок птицы обмениваются информацией. Ученые выяснили, что зимой ночлежки важнее для тех сорок, которые уязвимы, не имеют своей территории и собственных "кормовых угодий" - они там проводят дольше времени. Птицы могут узнать о дополнительных источниках пищи, подсмотреть, где кто что ест.

Интересно, что у сорок есть ночлег не только в осенне-зимний период, но и в гнездовой. То есть, когда у пары сорок есть гнездо и птенцы, такая себе семейная жизнь, они все равно летают "на тусовки". Пока в гнезде есть яйца, самка находится там постоянно и высиживает их, а самец днем ей помогает, в частности, приносит еду, а ночью летит на ночлежку.

А когда птенцы вылупляются, и им исполняется 10-14 дней, - в этот период они уже не крошечные, имеют немного оперения, но еще очень уязвимы, самка присоединяется к самцу и тоже летит на ночлежку. То есть сороки перестают ночью охранять свое гнездо. В целом птенцы находятся в гнезде примерно месяц, а затем могут еще в течение нескольких недель возвращаться в гнездо. Впоследствии они летают на ночлег под присмотром родителей, а затем становятся полностью самостоятельными.

Чем питается сорока, что любит эта птица?

Как и все вороновые птицы, сороки всеядны. У меня есть несколько знакомых бердвотчеров, у которых есть кормушки с камерами, и к ним прилетают сороки и благодаря видео можно узнать, какую еду эти птицы предпочитают. К примеру, если есть разные семечки и орехи, то сорока возьмет кешью, а не тыквенные семечки. Но если будет лежать и кусочек несоленого сала, то птичка в первую очередь будет есть сало, потому что оно более калорийное.

Сороки также могут немного хищничать - воровать из гнезд и есть яйца мелких птиц, в частности, воробьинообразных. Охотятся на мелких животных: грызуны, ящерицы, но также поедают червей и различных насекомых. Не отказываются от падалью и остатками пищи.

Сколько живет сорока?

Продолжительность жизни сороки зависит от того, в каких именно условиях живет птица. Самая длинная зафиксированная продолжительность жизни сороки в природе составляет 21 год. Но, к сожалению, в среднем эти птицы живут 2-3 года.

Сороки считаются одними из самых умных птиц. Как это проявляется?

Ум сорок проявляется в том, что они способны хорошо приспосабливаться к добыванию пищи различными способами, к примеру, воровать что-то у котов и собак, доставать что-то питательное из мусорных пакетов. Еще они делают тайники еды, у них есть заначки, но они, по сведениям ученых, часто забывают, где что положили.

Кроме того, об их высоком уровне интеллекта свидетельствует способность развлекаться, к примеру, сороки могут дразнить собаку или кота. То есть у сорок есть юмор, а это не что-то инстинктивное и необходимое для выживания.

Сороки умнее ворон?

Самыми умными из семейства вороновых однозначно являются вороны. Ворона серая, все же, считается сообразительнее сорок. Но и сороки, как и вороны, могут узнают себя в зеркале, "оплакивают" умерших сорок и запоминают лица людей.

Действительно ли сороки могут украсть блестящие вещи и зачем это им? Были какие-то факты, что в гнездах сорок что-то находили?

Сорок на самом деле отпугивают различные блестящие предметы. Есть исследование, во время которого в искусственные гнезда клали что-то блестящее и следили, полезет ли туда сорока, чтобы украсть яйца. И оказалось, что есть очень малая вероятность того, что эта птица залезет в такое гнездо.

Также ученые исследовали, возьмет ли сорока орехи, возле которых было что-то блестящее, и оказалось, что птица отдаст предпочтение тем орехам, возле которых чего-то блестящего не было.

Блестящие вещи, например, фольга, чайная ложка - такие вещи отпугивают всех вороновых. Есть гипотеза неофобии (страх перед чем-то новым) - считают, что мозг животных не понимает, с чем столкнулся, поскольку в природе такого никогда не было. А животное боится того, чего не понимает.

То есть это миф, что сороки любят блестящее и тянут такие предметы себе в гнезда. По мнению орнитологов такой миф мог возникнуть из-за того, что кто-то увидел, как сороку заинтересовало что-то блестящее, и она подняла такой предмет. Эти птицы умные, им может интересно, и те птицы, которые живут в населенных пунктах, сталкиваются с гораздо большим количеством объектов, чем дикие птицы, и могут вести себя нестандартно. Теоретически они могут украсть что-то блестящее, потому что им просто интересно, но такое поведение птицы не правило, а исключение. А вот в гнезда себе сороки блестящее точно не понесут, потому что этого предмета будут бояться. Я не встречала информации, чтобы сорока принесла блестящее себе в гнездо. Если такое и случилось - то это исключение.

Человек мог один раз заметить, как сорока заинтересовалась блестящим предметом, но не видел еще 100 раз, как похожие предметы птицу не заинтересовали. Поэтому заинтересованность какой-то сороки блестящим предметом - это исключение. Но миф о том, что сорока ворует блестящее, очень укоренился.

В населенных пунктах сороки часто вплетают в гнезда металлические провода, а иногда полностью плетут их из проволоки. Во Львове, например, в Зоологическом музее университета им. Франко и в Природоведческом музее есть гнезда сорок, которые полностью сделаны из металлических проводов. Но ни в одном из таких гнезд не было зафиксировано успешного гнездования. Но при этом бывают и успешные случаи гнездования сорок в гнездах, к примеру, с anti-bird spikes (шипы против птиц).

Почему кричат сороки, и почему люди видят в этом какой-то символизм?

Люди видят символизм во всем, чего не понимают. Сороки кричат, потому что так общаются между собой. Эти птицы много общаются, к примеру, на ночлежках. Также у них есть коммуникация, например, со своими соседями.

Вообще птицы могут издавать разные типы звуков и сороки - тоже. У сорок есть крик тревоги, звуки, которыми птенцы требуют еду у взрослых. Сороки могут и нежно что-то "мурлыкать" во время ухаживания друг за другом.

Когда есть какой-то враг, хищник, к примеру, кот или ястреб, сороки своим криком предупреждают друг друга об опасности. Еще они кричат, когда конфликтуют за ресурсы. Это мы думаем, что сороки кричат, а на самом деле они так могут просто общаться между собой.

Сороки также способны имитировать разные звуки - и вякнуть, и гавкнуть. Я когда-то услышала голос младенца в кронах деревьев - это очень стремно звучало, а на самом деле этот звук издала сорока.

Чаще всего люди замечают, когда сороки просто перекликаются между собой или конфликтуют. Сороки очень громко стрекочут во время конфликтов.

Что значит, когда прилетела сорока на балкон или к окну?

Если сорока прилетела к окну или на балкон, это наверняка означает, что она ищет пищу. Сорок иногда подкармливают - делают кормушки у окна или на балконе, поэтому птица может летать и искать их. Или, возможно, кто-то тазик с холодцом на балкон выставил и этим можно поживиться. То есть птички просто активно ищут, что где можно что-то съесть, активно "патрулируют территорию"