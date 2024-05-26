Стоит отказаться от бесцельного рассматривания лебедей.

Чтобы становиться внимательнее и собраннее, можно работать над выполнением непростых визуальных загадок-головоломок. Визуальные загадки для детей и взрослых могут помочь научиться быстро искать конкретное среди большого количества различных объектов.

Вот такое есть свежее задание с "ловушками" - следует найти среди лебедей и чаек хитрую сороку. На то, чтобы найти птичку, надо потратить всего 9 секунд.

Для того, чтобы справиться вовремя, надо отказаться от таких действий:

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поглядывание на секундомер;

подсчет птиц;

не стоит бесцельно рассматривать лебедей.

Именно такие "ловушки" могут помешать вам справиться с визуальным заданием вовремя.

Сейчас мы покажем вам, где на картинке была сорока. "Спрятанная" птица находилась недалеко от левого верхнего угла изображения.

Такая интересная загадка опубликована ранее

Среди большого количества ваз нужно найти ту, которую можно назвать странной. Разыскать странную вазу следует всего за 11 секунд. Это хитрая задача, поэтому следует "включить" внимательность на полную.

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