Действительно ли собаки продлевают владельцам жизнь: вот что говорит наука

Учёные обнаружили неожиданную связь между наличием домашнего питомца и риском преждевременной смерти.

Наличие собаки в доме может снизить риск смерти от любых причин на 24%, сообщает The Washington Post.

Как отмечается в материале, особенно заметную пользу пушистые друзья приносят людям, у которых уже есть проблемы с сердцем.

Исследование 2019 года в Ahajournals показало, что владельцы собак реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Стивен Петроу, который за свою жизнь воспитал четырех собак, отмечает, что животные становятся не только верными слушателями, но и главным стимулом для ежедневной активности. На собственном примере он убедился, что необходимость выгуливать кокер-спаниеля Бинкса помогает без труда проходить норму в 10 000 шагов ежедневно.

Кроме того, мужчина рассказал, что собака помогла ему пережить тяжелый период после развода, придав структуру его дням и став причиной просыпаться каждое утро даже в состоянии сильной подавленности.

Доцент Гарвардской медицинской школы Бет Фрейтс подтверждает, что такие ежедневные ритуалы снижают артериальное давление и уровень холестерина.

В то же время профессор Эдриан Бауман подчеркивает: защитный эффект оказывают именно активные непрерывные прогулки, а не просто факт наличия животного в квартире.

Помимо физического здоровья, собаки спасают от одиночества. Петроу заметил, что благодаря выгулу Бинкса он нашел новых друзей среди людей, которые также выгуливали своих питомцев.

А опросы показывают, что для 80% пожилых владельцев животные становятся главным источником чувства цели и радости, помогая эффективно преодолевать стресс.

