Традиционное немецкое блюдо из сырого фарша очень удивляет иностранцев.

Кулинарные традиции других народов не всегда могут быть понятными. Многие иностранцы удивляются, что немцы едят сырой фарш. Однако в Германии это очень популярное блюдо, которое считается деликатесом. Вы даже можете увидеть его в продаже в магазинах. После нашей статьи вы будете знать, что это за закуска.

Почему немцы едят сырой фарш

Если вы еще сомневались, едят ли немцы сырой фарш, развеем ваши сомнения - такая традиция действительно существует. В Германии популярна сырая рубленая свинина. Исторически блюдо считалось доступным для небогатых граждан, питательным и простым в приготовлении.

На протяжении многих столетий закуска из фарша остается популярной в стране. Хотя в последние годы среди молодых немцев мода на нее угасает, особенно с распространением вегетарианства.

Как немцы едят сырой фарш

По давней традиции полузамороженную свинину измельчают, приправляют и делают с ней бутерброды. Метт - вот как называется немецкое блюдо с сырым фаршем. Его рецепт почти такой же, как на обычные котлеты: свинину смешивают с солью, перцем, тимьяном и свежим луком. Подают на хлебе или поджаренной булочке.

Традиционное блюдо продается во многих супермаркетах и мясных лавках. При этом по закону у фермера должна быть специальная лицензия на продажу метта, а срок годности фарша составляет не более нескольких часов. Немцы уверены в высоком качестве продукта, однако для иностранцев это может быть культурным шоком. В интернете есть немало видео, где жители других стран впервые пробуют метт.

Можно ли есть сырой мясной фарш

Блюда из свежего мяса существуют во многих кухнях мира. Можно вспомнить французский тартар, итальянское карпаччо и японские сашими. Однако нюанс состоит в том, какой фарш едят немцы сырым. Это свинина, которая без термической обработки считается очень опасной. Свиное мясо в сыром виде может содержать сальмонеллез, кишечную палочку, трихинеллез.

Немцы знают об этой опасности, но все равно едят метт, ведь это культурная традиция. К тому же немецкое законодательство жестко регулирует качество пищевых продуктов, поэтому сальмонеллез в Германии регистрируется редко. Однако в Украине ситуация с этим заболеванием серьезная, поэтому готовить такой деликатес не рекомендуется.

