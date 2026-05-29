Почему кот спит вниз головой: ветеринар объяснила и ответила, безопасно ли это

Прижимание головы к чему-либо часто является поведением, которое развивается внезапно.

Кошки - удивительные существа, их часто можно увидеть спящими в необычных местах и позах. Возможно, вы замечали, как ваша кошка спит лицом вниз или прижав мордочку к чему-то. Поэтому издание catster раскрыло подробности и причины, почему кошки так поступают.

Почему кошки спят лицом вниз?

Скорее всего, причина заключается в том, что им просто нравится спать именно так. Кошки - очень гибкие животные, поэтому им удобно в позах, которые были бы неудобны для других животных. Вероятно, они спят в такой позе, ведь им приятно чувствовать прикосновение к голове или эта поза удобна для шеи.

Видео дня

"Также это может быть потому, что это уютная поза, как у человека, который спит, натянув одеяло на голову. Но, честно говоря, мы не смогли найти никаких научных причин, которые бы объясняли, почему некоторым кошкам нравится такая поза для сна", - добавили в материале.

Многие люди говорят, что когда кошки трутся об их ноги, это знак привязанности, и они отчасти правы. Ваша кошка испытывает к вам такую привязанность, что хочет пометить вас как знакомого, оставив свой запах. Сон лицом вниз может позволить этим железам оставить запах вашей кошки, обозначив территорию как свою, однако это лишь предположение.

"Прижимание головы к чему-либо часто является поведением, которое развивается внезапно. Сон лицом вниз обычно является привычным поведением, которое начинается, когда кошка еще молода. Кошек, которые внезапно прижимают голову к твердым предметам, следует обследовать у ветеринара. Если вы не уверены, видите ли вы прижимание головы к чему-то или сон лицом вниз, покажите свою кошку ветеринару, чтобы исключить серьезные медицинские проблемы", - посоветовали в публикации.

По словам специалистов, если ваша кошка вдруг начала спать или отдыхать лицом вниз, это может быть признаком того, что она чувствует себя не очень хорошо или у нее что-то болит.

"Если это сопровождается вялостью, нежеланием двигаться, пониженным аппетитом, слабостью или какими-либо изменениями в поведении, также важно обратиться за советом к ветеринару", - подчеркнули в материале.

Другие интересные факты о кошках

Ранее ветеринар ответил, стоит ли выпускать кота на улицу. По его словам, у кошек нет биологической потребности выходить на улицу, однако им необходимо иметь возможность выражать себя через естественное кошачье поведение.

Также эксперт рассказала, почему кошки любят сбрасывать предметы с поверхностей. Она предположила, что, возможно, кошке нравится звук разбитого стекла или треск керамики, падающей на пол, а также удивленный возглас хозяина из соседней комнаты.

Вас также могут заинтересовать новости: