Почему кошки любят сбрасывать предметы с поверхностей: эксперт назвала 3 причины

Кошки – умные и активные животные, и то, что они любят сбрасывать вещи с кухонных столешниц, столов и полок, ни в коем случае не связано со злым умыслом.

Кошки обожают толкать, лизать, кусать и гоняться за всевозможными предметами, но, кажется, больше всего им нравится сбрасывать с полок все, что легко разбивается, пишет в статье Daily Paws эксперт по поведению животных Хейли Бергеланд.

Она предполагает, что, возможно, коту нравится звук разбитого стекла или треск керамики, падающей на пол, а также удивленный возглас хозяина из соседней комнаты.

Однако настоящая причина заключается в том, что домашний питомец просто любит исследовать окружающий мир… и проверять, что может двигаться.

"Это умные и активные существа, и то, что они любят сбрасывать вещи с кухонных столешниц, столов и полок, ни в коем случае не связано со злыми намерениями", – поделилась Бергеланд.

Исследования точной причины, почему кошки сбрасывают вещи с полок, еще не проводились, поэтому авторка отметила, что мы не можем на 100% утверждать, почему они это делают. Однако существует несколько вероятных причин такого поведения:

1. Ваша кошка хочет лазать, а предметы мешают

Когда ваша кошка чувствует себя бодрой и хочет исследовать окружающий мир, она может обнаружить, что случайные предметы на высоких местах представляют собой интересную возможность. Автор сравнила пушистиков с поведением маленького ребенка.

"Лазать и прятаться в небольших местах над землей заложено в ДНК кошек, поэтому ваша полка, о которой никто и не подозревает, быстро становится любимым местом. Если в вашем доме нет предметов, на которые можно залезть, ваши полки, стол и столешницы становятся единственными вариантами", – добавила она.

Чтобы избежать необходимости убирать разбросанные предметы, Бергеланд советует обеспечить коту возможности для лазания, такие как когтеточки и кошачьи деревья. Лучше разместить их у окон, чтобы кот мог наблюдать за птицами на улице.

2. Кошка хочет поиграть

Если в вашем доме нет много возможностей для умственного и физического развития, кошки вынуждены самостоятельно искать способы развлечься – и это может включать перемещение стакана по столу, пока он случайно не упадет.

"Ваша кошка также хочет играть с вами, и, возможно, сбив на пол вашу чашку с надписью "Лучший папа в мире", она наконец привлечет ваше внимание. Играйте со своим котенком!", – пишет автор.

3. У вашей кошки есть природное стремление к исследованию

Кошки инстинктивно любят охотиться и подкрадываться к добыче. Объясняется это тем, что их природная склонность к любопытству и осторожности помогает им в процессе охоты, позволяя определить, за чем безопасно гоняться, а за чем – нет.

"Лапы кота имеют решающее значение для его способности "быть котом" – с помощью лап он царапает, прикасается и ощущает, мнет и медленно перемещает предметы, вызывающие его интерес", – отметила Бергеланд.

Чтобы поддержать естественное желание вашего кота исследовать новые вещи, держите предметы подальше от края стола или письменного стола, а также в любых местах, куда кот может запрыгнуть.

В то же время автор советует предлагать коту предметы, которые он может безопасно толкать, например пустые пластиковые стаканчики, мячики или небольшие игрушки.

