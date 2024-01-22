Фраза "где собака зарыта" имеет весьма интересные версии происхождения.

Наверняка вы когда–то использовали в речи или, по крайней мере, слышали выражение "где собака зарыта". Что же оно точно означает и какое его происхождение – расскажем в материале.

Вот, где собака зарыта – значение крылатой фразы

В повседневном общении мы часто слышим множество выражений, значение которых нам может быть не совсем или же вовсе не понятно. Весьма распространённой является фраза: "Так вот, где собака зарыта". Но ее смысл соответственно отличается от буквального, хотя интуитивно понятен. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, надо точно знать, что же значит выражение "где собака зарыта". Этот фразеологизм означает, что кто–то нашел именно то, поисками чего был занят. Также фраза "где собака зарыта" значение имеет более общее и широкое – смог докопаться до самой сути какого–то дела или понятия.

Происхождение выражения "вот, где собака зарыта" – версии

На самом деле существует несколько версий происхождения фразы о том, "где зарыта собака", которые имеют историческую подоплеку:

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Одна идет от историка по имени Плутарх, вспоминавшего в своих работах верную собаку, которая принадлежала Ксантиппу (отец Перикла). Она прыгнула в море и отправилась за кораблем с хозяином, доплыв до острова Саламин. Вскоре после того, как она добралась до берега, собака умерла от усталости. В знак преданности, ей построили на берегу моря памятник, куда стали ходить люди и говорить эту фразу.

Вторая версия относится к другой собаке, спасшей Александра Македонского от вражеского лазутчика. После смерти пса император приказал построить в его честь огромный город с большим количеством храмов.

Согласно третьей версии, фраза происходит из Европы средних веков. У австрийского воина Сигизмунда была любимая собака, с которой он проводил все походы. В Нидерландах пес спасл ему жизнь в бою, и в знак благодарности на его могиле он установил памятник, который простоял два столетия. Когда достопримечательность нашли туристы – появилось такое выражение.

Существует и версия, не связанная с историческими личностями. Несколько немецких лингвистов считают, что эта фраза пошла от кладоискателей. Они боялись нечистой силы, которая якобы сторожит все клады. Поэтому они на них намекали, говоря про некую зарытую "черную собаку". Соответственно фраза о "зарытой собаке" означала местоположение клада.

Также есть легенда, что в СССР во времена раскулачивания крестьяне, узнавая о том, что идут чистки, старались спрятать свое имущество. Они закапывали его недалеко (или далеко) от дома в землю, но для того, чтобы потом найти этот клад, туда же закапывали собаку, которая или умирала от старости, или ее приходилось убить. На этом месте делали могилу. Получалось так, что даже если приходили борцы за равноправие и интересовались могилой, им говорили, что там зарыта собака. В итоге мало кто хотел копаться в свежем захоронении, поэтому под собакой нажитое имущество оставалось на месте. Если кулакам удавалось вернуться домой, они искали свои вещи "там, где собака зарыта".

Ранее мы писали, почему говорят черта лысого, раскрыв значение украинского фразеологизма.

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