Как Маск неожиданно поддержал Украину: Atlantic узнал новые детали блокировки Starlink

Основатель SpaceX дал команду своим сотрудникам "использовать Starlink для всего, что поможет Украине", пишет журналист.

После того, как Украина обратилась к SpaceX с просьбой заблокировать Starlink для россиян, руководство американской компании призвало своих сотрудников "снять перчатки" и использовать Starlink "для всего, что поможет Украине". Об этом в статье The Atlantic сообщил журналист Саймон Шустер со ссылкой на людей, знакомых с реализацией плана.

В материале отмечается, что тогда команда SpaceX получила четкие инструкции от руководства: "Без ограничений. Снять перчатки; используйте Starlink для всего, что поможет Украине".

По словам автора, даже внутри компании было непонятно, что именно мотивировало основателя SpaceX Илона Маска, но, как рассказал источник, "политическое решение от Илона точно было".

Также Шустер рассказал, что цепочка событий, которая, в конечном итоге, привела к блокировке Starlink для россиян, была запущена в конце января, когда российский ударный дрон залетел в правительственный квартал Киева, "направляясь в сторону офиса президента Владимира Зеленского".

"Дрон летел так низко, что чиновники в здании Кабинета Министров могли видеть, как он пролетает под ними, из окон седьмого этажа. "Куча людей это увидела и начала бегать с криками: "Что это, черт возьми, было?" – вспоминает один из чиновников", – говорится в статье.

Позже, пишет автор, этот дрон идентифицировали как российский БМ-35: он нанес незначительные повреждения, врезавшись в соседнее здание, никто не пострадал. После этого украинские чиновники напрямую обратились к Маску за помощью.

"Этот инцидент, о котором ранее не сообщалось, запустил цепь событий, позволившую Украине перехватить инициативу на фронте с помощью неожиданного союзника – Илона Маска", – отметил Шустер.

Он добавил, что "причины последнего решения Маска ограничить доступ России к его технологиям остаются непонятными": на многочисленные запросы о комментарии основатель SpaceX не ответил.

"Поддержка Украины выглядит нетипичной для Маска, который обычно следует за своим союзником Дональдом Трампом в призывах к быстрому завершению войны, даже если это заставит Украину пойти на болезненные уступки России. Что бы ни было причиной его очевидного изменения позиции, власти в Киеве благодарны за это", - подчеркнул автор статьи.

Ранее Маск отключал Starlink для Украины

По словам Шустера, Украина и ее союзники впервые осознали глубину своей зависимости от Starlink осенью 2022 года, когда Маск использовал систему, чтобы остановить украинское наступление на россиян. Автор рассказал детали операции, в рамках которой СБУ планировала потопить российские военные корабли в Крыму, проникнув в порт Севастополя с помощью морских дронов. План предусматривал использование небольшой группы беспилотных катеров, каждый из которых нес более 100 килограммов взрывчатки C-4 и управлялся дистанционно через терминал Starlink.

Генерал СБУ Иван Лукашевич, возглавлявший миссию, рассказал журналисту, что приложил значительные усилия, чтобы убедиться, что Starlink будет работать у берегов Крыма.

"В рамках подготовки двое агентов СБУ под прикрытием сели на коммерческое судно, которое направлялось из Констанцы (Румыния) мимо берегов Крыма в порт Поти (Грузия). "Они имели с собой Starlink и проверяли, работает ли он вдоль маршрута, – сказал Лукашевич с позывным Охотник. – Он работал идеально", – пишет Шустер.

Отмечается, что из командного пункта в Киеве генерал и его коллеги следили за запуском морских дронов на экранах. Суда шли около семи часов, пока не приблизились на 40 морских миль к цели. Но как только первый катер обогнул западную часть Крыма, его спутниковая связь с командным центром прервалась.

"Вся операция держалась на этой связи", - цитирует автор Лукашевича, который сначала подумал, что проблема в первом катере, поэтому отправили еще два в ту же точку - и как только они пересекли определенную линию, тоже исчезли из сети.

"Тогда мы поняли, что их отключили", – сказал генерал.

Нынешний министр обороны, а тогда глава Минцифры Михаил Федоров, который тоже присутствовал в командном пункте, звонил в SpaceX, "но четких ответов не получил". Поэтому после месяцев планирования СБУ была вынуждена отменить операцию и вернуть дроны на берег, пишет Шустер.

"Маск решил немного поработать на Путина. Он спас российский флот", - приводит он слова Лукашевича.

Позже, напомнил журналист, Маск объяснил свои мотивы: мол, если бы он согласился, "SpaceX стала бы непосредственно причастной к масштабному акту войны и эскалации конфликта".

Блокировка Starlink для россиян: важные новости

Как сообщал ранее УНИАН, из-за блокировки Starlink в России "просела" эффективность ее артиллерии. По данным Forbes, сейчас в российских подразделениях царит путаница, что снижает эффективность сил, которые долгое время были основой боевых операций Москвы.

По словам министра обороны Федорова, армия РФ фактически осталась без связи после отключения Starlink. Он отметил, что возможность передачи видео в режиме реального времени упала в 11 раз, тогда как радиочастотные перехваты значительно возросли. "Мы фактически лишили Россию связи", – подчеркнул Федоров.

