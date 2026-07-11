Какой была самая крупная ядовитая змея, когда-либо существовавшая на Земле (видео)

Исследователи этой змеи предполагают, что у неё могли быть некоторые уникальные особенности.

Четыре миллиона лет назад северная Греция, в морях возле которой появилась ядовитая рыба-кролик, выглядела совсем иначе, чем средиземноморские ландшафты, которые мы знаем сегодня. Об этом пишет discoverwildlife.

По всей территории простирались открытые луга, поддерживавшие стада пасущихся млекопитающих и хищников, которые на них охотились, включая эту гигантскую ядовитую змею.

Интересно, что приблизительно 4 метра в длину и весом почти 26 кг, Laophis считается самой крупной ядовитой змеей, когда-либо жившей на Земле.

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"Что делает эту гигантскую змею особенно интересной, так это то, что она обитала в Греции около 4 миллионов лет назад, в период прохладного климата и преобладания лугов. Большинство крупных змей, как ныне живущих, так и вымерших, происходят из тропических регионов, где высокие температуры ускоряют их метаболизм и позволяют им достигать невероятно больших размеров", - сказано в статье.

По их словам, неясно, как в более прохладном климате Laophis поддерживал свой метаболизм, чтобы соответствовать своим размерам. Исследователи этой змеи предполагают, что у неё могли быть некоторые уникальные особенности в биологии, но для выяснения того, какими могли быть эти адаптации, необходимы дополнительные доказательства.

Laophis обитала в травянистых экосистемах и, как полагают ученые, охотилась на самых разных животных, от грызунов до мелких оленей. Подобно своему современному родственнику, габонской гадюке, Laophis, возможно, охотилась, поджидая добычу перед нападением, впрыскивая смертельную дозу яда и удерживая жертву до её смерти.

Живут ли змеи в Арктике

Гадюки - единственные змеи, обитающие за Полярным кругом, в частности, в Скандинавии и севере России. Этот род, пожалуй, больше, чем любые другие змеи, размывают традиционные границы между хладнокровностью и теплокровностью.

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