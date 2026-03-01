Какие продукты никогда не стоит заворачивать в алюминиевую фольгу: эксперты назвали 4 вида

Не все продукты можно безопасно хранить в этом приборе.

Алюминиевая фольга является незаменимым кухонным принадлежностью для накрывания блюд, чтобы сохранить их тепло перед подачей, однако она подходит не для всех продуктов. Как пишет martha stewart, некоторые ингредиенты могут негативно реагировать на длительное хранение в фольге.

Поэтому ученый-пищевик и специалист по пищевым отравлениям Джессика Гэвин рассказала, какие продукты никогда не стоит хранить в алюминиевой фольге.

Кислотные продукты

Кислые продукты и блюда, содержащие такие ингредиенты, как помидоры, цитрусовые, уксус или вино, не стоит хранить в алюминиевой фольге, говорит эксперт.

"Представьте себе остатки стейка с насыщенным (кислым) соусом из красного вина - его, безусловно, стоит попробовать на следующий день, но не если он хранился в алюминиевой фольге. Хранение продуктов с кислыми ингредиентами в фольге может привести к ее повреждению и ослаблению, что вызовет утечку жидкости и придаст пище слабый металлический привкус, особенно при длительном контакте", - цитирует издание слова Гэвина.

Такая реакция происходит из-за того, что кислые продукты ускоряют окисление при контакте с алюминиевой фольгой.

"С точки зрения безопасности, количество алюминия, переходящего в продукты, обычно очень мало и считается безопасным. Однако длительный контакт может повлиять на вкус и общее качество", - подчеркнула специалист.

Соленые продукты

Гевин говорит, что то же самое касается и соленых продуктов, особенно вяленого мяса и выдержанных сыров. Когда теплые соленые продукты хранятся в алюминиевой фольге, это может привести к попаданию небольшого количества алюминия в пищу, что нарушает ее вкус.

Маринованное мясо

Часто маринады содержат как кислоту, так и соль, что может ускорить реакции с алюминиевой фольгой во время хранения. Поэтому независимо от того, является ли мясо вареным или сырым, храните его в плотно закрытой стеклянной таре, чтобы сохранить качество продукта и общую безопасность.

Вареные крахмальные продукты и бобовые

Такие продукты, как вареный рис, картофель и бобовые, никогда не следует хранить в алюминиевой фольге, ведь она может способствовать росту спорообразующих бактерий, таких как Bacillus cereus, если пища охлаждается очень медленно, говорит директор Альянса по борьбе с пищевыми заболеваниями Ванесса Коффман.

"Алюминиевая фольга не является герметичной, поэтому она не защищает продукты от воздействия воздуха, манипуляций или перекрестного загрязнения в холодильнике. Что еще более важно, когда теплые продукты плотно заворачивают в фольгу и оставляют медленно остывать, они могут оставаться в "опасной зоне" температуры достаточно долго, чтобы вредные бактерии быстро размножились", - добавила она.

Другие советы экспертов

