Как варить рис, чтобы он получился рассыпчатым: эксперты назвали простой ингредиент

Рис получится более рассыпчатым и вкусным.

Во время приготовления рис может получиться довольно пресным, если не уделить несколько минут тому, чтобы подчеркнуть его вкус. Как пишет The Mirror, рис готовить очень просто, однако крахмалистые ингредиенты имеют свойство слипаться после добавления воды и могут стать очень влажными за считанные минуты.

Поэтому, чтобы не есть липкий рис, в издании советуют добавить в него немного сливочного масла.

"Это может показаться странным, но масло обволакивает каждое зерно защитной пленкой, которая помогает им не слипаться и уменьшает скорость поглощения воды", - уверяют в материале.

Для этого вам нужно в течение двух минут обжарить рис до золотистого цвета, а затем бросить его в кастрюлю с водой, как обычно.

Ингредиенты

200 г риса;

одна столовая ложка сливочного масла;

один кубик куриного бульона (по желанию).

Способ приготовления

Сначала высыпьте рис в сито и хорошо промойте его под холодной водой. Это поможет удалить часть крахмала, который является причиной того, что рис становится липким.

После этого поставьте сковороду на средний огонь и добавьте кусочек сливочного масла. Когда оно полностью растопится, добавьте промытый рис.

"Дайте рису прожариться минуту-две, пока зерна не приобретут золотистый оттенок и не начнут пахнуть орехами. Тем временем наполните кастрюлю водой и доведите ее до кипения. Если хотите, добавьте в воду кубик бульона - это придаст рису еще больше вкуса", - посоветовали в The Mirror.

Далее высыпьте обжаренный рис в кипящую воду, а затем уменьшите огонь до минимума. Накройте рис крышкой и дайте ему провариться примерно 15 минут, пока большая часть жидкости не впитается.

"Переложите рис в миску и осторожно разрыхлите его вилкой - это поможет ему стать рыхлым. В результате вы получите красивый золотистый ароматный рис, который на вкус намного лучше, чем просто отварной", - заверили в материале.

