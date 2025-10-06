Часто возникает вопрос: стоит ли отключать устройства и приборы в режиме ожидания, и если да, то какие?

В условиях роста цен на электроэнергию многие задумываются, стоит ли отключать бытовые приборы от сети, когда они находятся в режиме ожидания. Издание Wiser утверждает: это действительно имеет смысл — за год можно сэкономить до 60–80 фунтов (примерно 7–9 тыс. грн - УНИАН).

Потребляют ли электроэнергию приборы в режиме ожидания

По информации издания, "вампирами" называют устройства, которые продолжают потреблять электричество даже в спящем или дежурном режиме. К ним относятся: стиральная и посудомоечная машины, телевизоры, микроволновки, компьютеры и мониторы, принтеры, кофемашины, сушильные машины.

По словам специалиста по бытовой технике Яна Палмер-Смита (Domestic & General), многие устройства даже в ожидании используют электричество для обновлений, подключения к серверам или хранения данных. Поэтому лучший способ — отключать их от розетки.

Видео дня

Особенно "прожорливы" устройства, нагревающие воду. Именно их стоит в первую очередь отключать полностью или хотя бы выключать на розетке. Кофемашины, посудомойки и стиралки в режиме ожидания расходуют больше других.

Какие устройства нельзя отключать

К холодильникам и морозильникам это не относится. Они составляют около 12% энергопотребления семьи, но выключать их нельзя: продукты испортятся, а сам агрегат выйдет из строя. Эксперты советуют лишь реже открывать дверцу и при замене выбирать самые энергоэффективные модели.

В то же время не всегда удобно каждый раз вытаскивать вилку из розетки, особенно если доступ к ней затруднён. Решение — "стэнбай-сейверы" или энергосберегающие смарт-розетки, которыми можно управлять дистанционно. Они полностью блокируют подачу электричества в режиме ожидания. Это экономит не только энергию, но и время.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, что нельзя подключать к удлинителю.

Вас также могут заинтересовать новости: