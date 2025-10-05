Некоторые устройства потребляют огромное количество тока - значительно больше, чем удлинители могут безопасно выдерживать.

Некоторые электроприборы строго запрещается подключать к удлинителям - их всегда надо включать только непосредственно в розетку, пишет Express.

Британский эксперт по электричеству, директор Elec Training Чаранджит Манну отметил, что это предостережение касается чайников, обогревателей и тостеров.

"Эти три устройства потребляют огромное количество тока - значительно больше, чем большинство удлинителей могут безопасно выдерживать. Типичный чайник использует около 3000 Вт, электрические обогреватели могут использовать 3000 Вт или более, а тостеры обычно используют 800-1500 Вт", - пояснил он.

Отмечается, что об этом говорится и в официальных рекомендациях Лондонской пожарной бригады.

"Некоторые приборы потребляют больше энергии, чем другие, поэтому будьте внимательны и не перегружайте удлинители. Энергоемкие приборы, в частности чайники, тостеры и микроволновые печи, не должны быть подключены к одному удлинителю", - цитирует издание пожарных.

Риск заключается в том, что мощные приборы могут вызвать перегрев удлинителей. Кроме того, опасно держать удлинители смотанными, когда они подключены к сети.

"Важно полностью разматывать удлинители барабана. Если оставить их свернутыми, они могут перегреться и вызвать пожар", - отметили в пожарной бригаде.

Манну же добавил, что удлинители часто вызывают пожары просто потому, что люди не понимают, какие приборы для них слишком мощные.

"Я видел случаи, когда люди подключали чайник, микроволновую печь и тостер к одному удлинителю на кухне. Это создает чрезвычайную пожарную опасность, поскольку суммарная мощность значительно превышает то, что может безопасно выдерживать любой бытовой удлинитель", - отметил эксперт.

По его словам, бюджетные и небрендированные удлинители также могут повысить риск возникновения опасности, поэтому специалист призвал людей проверять их на наличие правильной маркировки безопасности и предохранителей.

"Многие люди не осознают, что тип удлинителя имеет огромное значение. Эти кубообразные мультиадаптеры особенно опасны, поскольку они не имеют защиты от перегрузки", - говорит Манну.

Кроме того, в Лондонской пожарной бригаде напомнили, что стоит проверить удлинители на наличие любых признаков износа, разрывов или повреждений:

"Не соблазняйтесь попробовать самостоятельно исправить ситуацию, например, с помощью изоленты - всегда заменяйте неисправные провода и удлинители. Стоит ли рисковать своими близкими и своим домом ради нескольких фунтов?"

Ранее УНИАН рассказывал о 8 электроприборах, которые следует всегда отключать от сети перед поездкой. Отмечалось, что это игровые приставки, компьютеры, устройства на литий-ионных батареях, зарядные устройства, приборы для укладки волос, мелкая кухонная техника, микроволновки, телевизоры.

