Ночная овсянка в последнее время очень популярна как быстрый и питательный вариант завтрака. Ее легко приготовить самому с вечера, и утром у вас будет готовый прием пищи, богатый клетчаткой и необходимыми питательными веществами.

Как пишет Eat This Not That, ночная овсянка приносит много пользы для здоровья - от помощи в контроле веса и повышения энергии до улучшения пищеварения.

1. Она может помочь в контроле веса.

Овсянка не только вкусная, но и очень сытная. Несколько недавних исследований подтвердили потенциал овса в помощи в контроле веса и аппетита. Овес богат питательными веществами, такими как белок, клетчатка и полезные жиры, что способствует ощущению сытости и снижает вероятность переедания.

2. Она может улучшить пищеварение.

Овсянка богата типом растворимой клетчатки, называемой бета-глюканом, которая может способствовать здоровому пищеварению. Она делает это, образуя гелеобразное вещество в кишечнике, замедляя движение пищи по пищеварительному тракту. При этом она помогает регулировать дефекацию, уменьшает запоры и способствует общему здоровью кишечника.

3. Она может улучшить вашу концентрацию.

Овес также может помочь улучшить когнитивные функции и концентрацию благодаря высокому содержанию сложных углеводов, которые обеспечивают постоянный приток энергии к мозгу.

Овес также богат витаминами группы В и магнием, которые могут улучшить когнитивные способности. Эти преимущества были замечены в недавних исследованиях, где овес улучшил точность мышления и скорость выполнения умственных задач.

4. Она может снизить уровень холестерина.

Исследования показывают, что регулярное употребление овсянки может помочь снизить уровень холестерина благодаря растворимой клетчатке и другим полезным соединениям. Эти соединения связываются с холестерином в кишечнике, способствуя его выведению из организма.

5. Овсянка может снизить артериальное давление.

Продукты, богатые клетчаткой, такие как овсянка, могут улучшить функцию кровеносных сосудов, поддерживая общее здоровье сердца и кровообращение. Они также содержат особую группу антиоксидантов, называемых авенантрамидами, которые могут увеличивать выработку оксида азота, помогая расслаблять и расширять кровеносные сосуды для снижения артериального давления.

Метаанализ 2023 года показал, что овес эффективен для снижения артериального давления по сравнению с группами, потребляющими более очищенные зерна.

6. Она может поддерживать иммунитет.

Овсянка может повысить иммунитет благодаря богатому содержанию бета-глюкана, типа растворимой клетчатки, которая поддерживает иммунную функцию. Бета-глюкан помогает активировать определенные иммунные клетки, называемые макрофагами и нейтрофилами, повышая способность организма бороться с инфекциями. Овес также содержит другие ключевые питательные вещества, такие как цинк и селен, которые играют жизненно важную роль в поддержании сильной иммунной системы.

7. Она способствовует здоровому уровню сахара в крови.

Овес богат медленно усваиваемыми углеводами и клетчаткой, поэтому одно из преимуществ ночной овсянки заключается в том, что ее употребление способствует более стабильному и устойчивому повышению уровня сахара в крови. Многочисленные исследования показали, что даже у людей с типом 2 диабета употребление овсянки приводит к меньшему количеству скачков сахара в крови и более стабильному уровню глюкозы, чем другие блюда, содержащие углеводы. Это, вероятно, связано с содержанием в ней клетчатки, которая замедляет усвоение присутствующих углеводов.

8. Она улучшит ваше питание.

Ночная овсянка богата несколькими необходимыми питательными веществами, которых многим людям не хватает, включая клетчатку, магний, железо и цинк, так что она может стать идеальным дополнением для восполнения этих пробелов в питательных веществах.

