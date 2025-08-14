По мнению Сазонова, возможно, временной границей станет линия боевого соприкосновения, которую надо сейчас держать.

Украина не может отдать России территории, которые сейчас контролируют Силы обороны, - военные не поймут, если от них потребуют без боев "сдать" Кремлю населенные пункты с гражданскими людьми. Об этом военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов сказал "Фабрике новостей".

"Они призывают реально оценивать свои возможности. Так из тех, кто имеет хотя бы какую-то причастность к войне - военные от рядового до главкома, волонтеры, все, у кого близкие, родные воюют... Все, кто интересуется войной, понимают общую картину и реально, трезво оценивают наши возможности. Да, на границы 1991 года мы физически выйти не сможем", - отметил Сазонов.

Более того, по его словам, у Украины не хватит на это сейчас ресурсов, поэтому пока задачей является удержать линию боевого соприкосновения.

"Мы понимаем также, что каждый освобожденный квадратный километр, это на карте не сразу заметишь - маленький клочок, имеет свою цену. Его цена - жизнь моих побратимов. Очень высокая цена. Я не уверен, что готов ее платить... С другой стороны - собраться и уйти из Донецкой области - нет, этого не будет. Просто не будет. Уйти из Херсонщины и Запорожья - этого тоже не будет", - отмечает военный.

Он подчеркнул, что украинцам, проживающим на указанных территориях, военным невозможно объяснить, мол, "мы идем", хотите - "идем с нами", не хотите - оставайтесь, но сейчас придет российская армия.

"Как объяснить это моим ребятам, которые сейчас на Сумщине воюют, воюют на Харьковщине, из которых четверо - из Краматорска, и еще больше - из Запорожья?! Как им рассказать?!", - спрашивает Сазонов.

Он предлагает представить состояние украинских бойцов, например, из Херсона, Донецкой области или Запорожья, которым скажут, мол, "ты бился храбро", честно выполняешь свой конституционный долг по защите Украины, но сейчас твой город "сдают". "Сдают" не с кровопролитными боями, не из-за проблем с логистикой или окружения, а потому, что принято "политическое решение". При этом, отмечает военный, в населенных пунктах, которые гипотетически оставляют подразделения ВСУ, остаются родители, жена и маленькие дети защитников, находящихся на службе в другой части Украины.

"Я не представляю такую ситуацию. Что будет с обществом? Что будет с армией? Какая будет социальная атмосфера?", - говорит Сазонов.

Он добавляет: неоднократно был свидетелем того, как жители территорий, которые незаконно внесены Кремлем в Конституцию РФ как российские, обращались к украинским военным с просьбой, не покидать их "на русских".

"Отдать не просто клочок земли, а город с людьми - это невозможно. На это никто не пойдет... Понимаем, что нужно держать линию боевого соприкосновения и, наверное, она будет временной границей - это уже политическое руководство будет решать...", - предположил эксперт.

Переговоры Путина и Трампа - последние новости

Напомним, сейчас известно, что 15 августа на Аляске запланирована встреча кремлевского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, где, по некоторым данным, будут обсуждать территориальные уступки со стороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что продуктивные переговоры по войне, которую развязала против Украины РФ, возможны только при участии Киева. Не исключено, что двусторонняя встреча Трампа и Путина может сыграть в пользу России.

В то же время помощник главы Кремля Юрий Ушаков рассказал детали встречи Трампа и Путина на Аляске. Он отметил, что встреча политиков начнется 15 августа в 22:30 по киевскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.

В Кремле добавили, что главной темой встречи Путина и Трампа станет "украинское урегулирование", однако лидеры обсудят также и двусторонние отношения.

