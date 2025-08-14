Премьер поручила провести аудит всех недропользователей, которые получили разрешения на стратегически важных месторождениях.

Кабинет министров решил перезапустить конкурсы на распределение углеводородов на Межигорском и Свичанском участках, расположенных в пределах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, решение принято во исполнение положений американо-украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления.

"Условия (конкурсов, - УНИАН) обновили - с правом партнера из США выкупить продукцию и гарантией, что другим участникам не будут предлагать более выгодные условия", - отметила Свириденко.

Об объеме потенциальных запасов углеводородов на указанных Свичанском и Межигорском участках не сообщается. В 2023 году государственная "Укргаздобыча" предлагала правительству заключить соглашение о разделе продукции в отношении этих нефтегазоносных участков на 50 лет.

Глава правительства также поручила Минэкономики и Госгеонедра провести аудит всех недропользователей, которые получили разрешения на добычу полезных ископаемых на стратегически важных месторождениях.

"Планируем проверить, кто реально работает, а кто держит лицензии без добычи. Такие объекты или должны давать результат, или вернутся на аукцион для добросовестных инвесторов", - добавила Свириденко.

Соглашение о полезных ископаемых с США

1 мая стало известно о подписании соглашения о создании украинско-американского Инвестиционного фонда восстановления. Согласно договору, Фонд создается на условиях равноправного партнерства и ни одна из сторон не имеет решающего голоса.

В начале июня 2025 года Верховная Рада одобрила изменения в Бюджетный кодекс, которые необходимы для старта реализации "минерального соглашения".

14 июля чиновники определили перечень недр, которые будут выставлены на аукцион в рамках реализации соглашения с США. В указанный перечень вошло более 60 участков недр.

