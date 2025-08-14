При этом, Трамп надеется, что Путин собирается заключить сделку.

Накануне встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным на Аляске глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что удастся договориться о немедленном прекращении огня, пишет The Guardian.

При этом, президент США считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин собирается заключить сделку.

"Я не думаю, что мы сможем добиться немедленного прекращения огня", - добавил Трамп.

Главная цель завтрашнего саммита, по словам американского лидера, договориться о второй встрече с участием Зеленского.

Также глава Белого дома заявил, что если встреча пройдет плохо, тогда он вообще никому не позвонит.

"Существует 25% вероятность, что эта встреча не будет успешной и в этом случае я [вернусь] к управлению страной", - сказал глава Белого дома.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кремле прошло совещание с участием российского лидера перед встречей на Аляске с президентом США. Путин отметил, что администрация Дональда Трампа прилагает "достаточно энергичные и искренние усилия" по прекращению боевых действий в Украине. По его словам, США хотят выйти на "договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных сторон" для длительного мира.

Также мы писали, что помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщил, что встреча политиков начнется 15 августа в 22:30 по киевскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. В состав делегации РФ на саммите вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В Кремле заявили, что главной темой встречи Путина и Трампа станет "украинское урегулирование".