Рассказываем, что будет, если не закрывать крышку унитаза во время смыва.

Далеко не каждый задумывался, нужно ли поднимать сиденье унитаза или стоит держать его опущенным. В то же время мужчины и женщины нередко ведут споры на эту тему.

Однако, дело тут не только в личном комфорте, есть объективные причины, почему стоит закрывать крышку, вне зависимости от пола того, кто воспользовался унитазом.

Пять причин, почему сиденье унитаза должно быть опущено

При каждом смыве создается небольшой "шлейф" из тысяч аэрозольных капель, которые могут содержать вирусы и бактерии. Это подтверждается исследованиями.

При открытой крышке они распыляются на расстояние до двух метров, утверждают ученые из университета Колорадо. Капли остаются в воздухе достаточно долго и могут переносить кишечную палочку, стафилококк или даже вирусы, обнаруженные в сточных водах. Человек же этим в итоге дышит.

Второй причиной является загрязнение. Во время смыва в зоне поражения оказываются банные полотенца, зубные щетки и все близлежащие поверхности. Брызги в результате могут попасть в рот или на лицо человека.

Закрытая крышка блокирует часть из них. В тандеме с регулярной уборкой и привычкой всегда мыть руки можно уменьшить риски для здоровья до минимума.

Также стоит держать крышку закрытой, если у вас есть домашние животные. Как отмечают специалисты из Hills Pet, собаки и кошки действительно могут тайком пить из унитаза.

В такой воде опасность представляют не только вредные микробы, но и следы отходов, и остатки чистящих средств. Последние могут вызвать отравление или раздражение ЖКТ у питомца.

Британские организации по защите детей, включая Child Accident Prevention Trust, рекомендуют закрывать крышку унитаза и использовать детский замок, чтоб перекрыть малышам доступ к нему. Это нужно для предотвращения утопления. Ребенок может за считанные секунды упасть вперед и застрять головой в унитазе.

Кроме того, микробы и грязные брызги могут оказаться на самом малыше. С учетом того, что они часто засовывают пальцы в рот, это представляет также большую опасность.

Другая причина - неприятных запах. Хотя крышки не обеспечивают герметичность, закрытие унитаза смягчает поток неприятных ароматов.

Смыв с опущенной крышкой не только уменьшает количество бактерий в ванной комнате, но и уменьшает количество грязи. Из-за чего уборка станет проще. Капли воды способствуют образованию липкой биопленки на поверхности чаши, полу и прилегающей сантехнике. Закрытие крышки помогает минимизировать распространение загрязненных капель, которые могут осесть в труднодоступных уголках и щелях вокруг основания унитаза и в других частях комнаты.

Вопрос, кто должен поднимать и опускать стульчак в туалетной комнате, остается дискуссионным и должен решаться в конкретных ситуациях. Однако упомянутые пять причин призваны убедить держать унитаз закрытым.

