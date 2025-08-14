Поезда будут курсировать через Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель.

Государственная "Укрзализныця" отреагировала на повышенный спрос и назначила дополнительный поезд сообщением Львов - Ворохта. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

График курсирования:

№414/413 Львов - Ворохта. Отправление из Львова: 21, 22, 24, 28 августа в 23:29. Прибытие в Ворохту: 05:30;

№783/784 Ворохта - Львов. Отправление из Ворохты: 22, 23, 25, 29 августа в 06:20. Прибытие во Львов: 11:20.

Отмечается, что поезда будут курсировать через Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель.

В УЗ отметили, что этот рейс стал возможным благодаря оптимизации оборота рейса Харьковского направления. Таким образом вагоны не простаивают, а работают, обслуживая пассажиров в самых востребованных сообщениях.

Билеты можно приобрести в кассах вокзалов, на официальном сайте и в мобильном приложении "Укрзализныця".

Железнодорожная компания назначила на вторую половину августа ряд дополнительных поездов сообщением Киев-Львов и Киев-Винница.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила на август дополнительный поезд сообщением Киев - Одесса, который будет курсировать 20-24 и 27-31 августа.

Также с 19 августа будет курсировать новый дневной поезд сообщением Киев - Ивано-Франковск, сформированный из сидячих вагонов-трансформеров 1-го и 2-го класса. График его движения является ежедневным, кроме среды.

