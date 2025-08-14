Владелец 'Домино' Антон Шухнин помог выявить в Украине российскую группировку, которая отмывала подсанкционные деньги рф, - СМИ

Попытка убийства украинского бизнесмена Антона Шухнина, владельца торговой марки "Домино", подсветила проблему роста присутствия россиян в украинском бизнесе во время войны. Подозреваемого Вячеслава Белименко называют вероятным организатором группы международных преступников, отмывающих "грязные" российские деньги в обход санкций против рф. Об этом говорится в статье на сайте "Українські новини".

"В ходе расследования в рамках открытого уголовного производства стало известно о махинациях Белименко в Киеве и уголовном происхождении его денег. В настоящее время Антон Шухнин является потерпевшим в двух уголовных производствах, которые расследуются полицией Печерского и Шевченковского районов Киева. В обоих делах Белименко называют вероятным организатором группы международных преступников, осуществляющих свою деятельность в Украине, россии, Объединенных Арабских Эмиратах и государствах ЕС, где они отмывают "грязные" деньги, заработанные в россии, в обход санкций против рф", - сообщают "Українські новини".

Вячеслав Белименко родился в Украине, но после начала вооруженной российской агрессии убежал в Москву, где взял российский паспорт и внезапно разбогател. Издание предполагает, что это произошло благодаря его связям с российским подсанкционным бизнесом или спецслужбами рф.

Видео дня

"Вообще имя Вячеслава Белименко в последнее время довольно часто всплывает в Интернете. О нем писали не только украинские, но и европейские СМИ. Правда, преимущественно в связи с подозрениями об отмывании им грязных денег и разного рода аферах. Так, австрийское издание MeinBezirk упоминает о Белименко в статье-расследовании о российских группировках, которые отмывают деньги, полученные от наркоторговли и финансового мошенничества, скупая элитную недвижимость на престижных курортах", - говорится в материале.

В Украине на Белименко правоохранительные органы обратили внимание после попытки убийства им украинского бизнесмена Антона Шухнина, владельца "Домино", который столкнулся с махинациями Белименко и обратился в полицию. Сам Шухнин в 2014 году потерял свой бизнес в Донецке, но со временем смог возродить его в Киеве и сейчас активно помогает ВСУ.

Белименко и его приспешники пытались скупать в Украине активы, используя фиктивные фирмы и подставных лиц. И таких групп, как у него, в Украине может действовать не одна, говорится в материале.

"Получается, пока наши ребята на передовой держат линию, в тылу ее уже прорвали. Такие вот белименки и те, кто закрывает глаза на их махинации и позволяет скупать по кускам Украину", – прокомментировал военнослужащий Кирилл Сазонов.

Теперь слово за правоохранительными органами. От них зависит, будет ли положен конец опасной схеме по скупке украинских активов и другим преступлениям, резюмируют "Українські новини".