За две недели Украина уничтожила 7 вражеских НПЗ, отметил эксперт.

В ночь на 14 августа БпЛА повторно атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, чтобы окончательно его "добить". Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Россияне на глубину 500-700 километров практически все свои НПЗ за последние полгода окружили сетками, которые очень трудно пробить. Поэтому волна ударов вчера порвала эти сетки. А сегодняшняя волна уже добила. Там есть возгорание, попали. Он производил около 14 млн тонн", - сказал Свитан.

Он добавил, что Украина уже истребила ряд НПЗ, в частности Новокуйбышевский и Рязанский, которые производили авиационный керосин.

"Сейчас очень важно те удары, которые дальше будут по НПЗ, корректировать именно по производству авиационного керосина. Уменьшим его производство - уменьшим количество авиации и пусков авиационных ракет", - подчеркнул Свитан.

Также он отметил удары по нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Транснефть Дружба" в Брянской области. Он пояснил, что для полной остановки нефтепровода необходимо уничтожить еще два объекта.

"Это 18 млн долларов российская казна получала через эту трубу. Одной мало, конечно. Надо выбить минимум три станции. Там рядом "Мамай" станция, возможно до "Стального коня" добраться. Если вырубить эти три станции, то перекачка остановится, давление падает. То есть такие механизмы должны быть запущены", - отметил Свитан.

Эксперт подчеркнул, что за две недели Украина уничтожила семь нефтеперерабатывающих заводов, что ставит Россию в сложное экономическое положение.

"И главное, чтобы они не были остановлены. До конца года если так работать, без наземных операций, наступательных или иных действий на линии боестолкновения, мы можем фактически остановить российскую экономику. Главное, чтобы не остановили. Это третье мероприятие, в прошлом году начинали. В этом году тоже начали, неплохо отминусовали 10% российской нефти, в марте нас остановили. Важно, чтобы нас не остановили", - отметил Свитан.

Удары по РФ: важные новости

Накануне в Генштабе подтвердили удар по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде. Отмечается, что сейчас известно о возникновении сильных пожаров на НПЗ, но детальные последствия огневого поражения пока уточняются.

Также ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские дроны-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в Брянской области. Так, сообщается, что зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции. Также есть информация о взрывах в районе резервуарного парка и участка размещения магистральных и подпорных насосов.

В Венгрии уже обвинили Украину за удар по нефтепроводу. Глава МИД страны призвал Украину прекратить атаковать "маршруты энергоснабжения в Венгрию" и "не ставить под угрозу" энергетическую безопасность его страны.

