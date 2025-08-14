Билецкий в интервью Times: задача сейчас - загнать армию РФ в 'тупик', тогда они сядут за стол переговоров

Журналисты британского The Times посетили участок фронта, который удерживает Третий армейский корпус на Харьковщине, и пообщались с командиром Андреем Билецким о возможных переговорах между Украиной и РФ.

Как пишет издание, полоса ответственности корпуса стала своеобразным тестовым полигоном для вооружения США, Великобритании, Франции и других стран-союзников. "Мы полностью открыты для сотрудничества с технологическими компаниями из таких стран. Наше большое преимущество в том, что мы предоставляем полный доступ - результаты испытаний, реальные данные использования на поле боя, поэтому люди хотят работать с нами. Очевидно, это дает нам доступ к передовым технологиям", - рассказал Билецкий.

Лучшая ставка сейчас - загнать армию РФ в тупик: остановка наступления и еще большие потери. "Только тогда они сядут за стол серьезно. К тому времени любые переговоры будут просто тактикой затягивания времени, пока они будут готовить новые наступления", - считает командир корпуса.

При этом Билецкий уверен, что в будущем Украина сможет вернуть временно оккупированные Россией территории при условии, если сохранит демократический строй, милитаризирует экономику и общество по образцу Израиля. По его мнению, оборонно-промышленный комплекс может стать драйвером экономики после войны, а военный опыт Украины и многочисленная армия - "ключевым компонентом европейской безопасности".

"Я верю, что мы вернем свою территорию. Я убежден, что Россия столкнется с периодом внутренних потрясений. И до того момента мы должны иметь единство в обществе и сильные Вооруженные силы, чтобы, как Азербайджан в Карабахе, могли быстро вернуть свое, когда появится возможность", - заявил командир корпуса.