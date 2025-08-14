Съемки шоу проходили в Буковеле.

В сети ведутся обсуждения нового сезона романтического реалити "Холостяк-14", которое стартует уже этой осенью.

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов опубликовал видео группы женщин, которые якобы участвуют в проекте. По его словам, в этом году участницы подписали более жесткие контракты, поэтому не спешат раскрывать детали шоу. Известно, что съемки проходили в Буковеле.

Также блогер сообщил, что знает имя одной из участниц, которые не дошли до финала. Согласно его данным, речь идет о модели по имени Камила. Девушка имеет более 5 тысяч подписчиков в Instagram, где демонстрирует фотографии из путешествий. Также там часто появляются снимки из Львова, Ивано-Франковска и Киева:

"Знакомьтесь. Это Камила. Участница нового сезона шоу "Холостяк 14". Называет себя моделью. На шоу долго не задержалась".

Холостяк-14

Как известно, четырнадцатый сезон популярного романтического реалити "Холостяк" выйдет этой осенью на телеканале СТБ.

Главным героем стал 35-летний украинский актер Тарас Цимбалюк, известный по сериалам "Спіймати Кайдаша", "Чорний ворон", "Кава з кардамоном" и другим проектам.

На проекте заявили, что за брутальной внешностью Цимбалюка "скрывается мужчина, который не потерял веры в любовь и знает, чего хочет в отношениях".

