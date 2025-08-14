Аналитики сравнили два самолета и сделали свои выводы.

Пятое поколение истребителей разработали и ввели в эксплуатацию в 21 веке и сейчас оно до сих пор остается мощным, а новые самолеты пока находятся в стадии разработки. В этот перечень входит и китайский истребитель Shenyang J-35, который представили в конце прошлого года. Об этом пишет Slash Gear.

"Учитывая то, что главным экономическим и политическим конкурентом Китая являются США, вполне естественно, что люди сразу начали сравнивать J-35 с американским истребителем 5-го поколения - F-35 Lightning II", - отметили в материале.

В издании напомнили, что F-35 был назван в честь силы природы - молнии. В военно-воздушных силах США называют Lightning II "самым современным многоцелевым истребителем в мире", поэтому китайскому J-35 нужно показать себя как можно лучше, чтобы его можно было сравнивать с F-35.

"К счастью, до сих пор не было конфликтов, которые бы оправдывали боевые действия между этими двумя самолетами (хотя Китай может использовать макеты F-35 для испытаний и тренировок). Лучший способ сравнить лучший истребитель ВМС США с китайским - это рассмотреть технические характеристики и другие известные особенности", - акцентируют в Slash Gear.

По словам экспертов, F-35 имеет длину 15 метров и высоту 4 метра, размах крыльев составляет 10 метров. Пустой самолет весит 13 290 кг и может перевозить 8 278 кг топлива.

"О J-35 известно меньше, поскольку он все еще является секретным, но есть оценки, основанные на наблюдениях за самолетом. Считается, что J-35A, предназначенный для взлета с наземных площадок, имеет длину около 56,75 фута (17 метров - УНИАН) и высоту 15,75 фута (почти 5 метров - УНИАН), а размах крыльев составляет 37,7 фута (11 метров - УНИАН). Исходя из этих измерений, J-35 немного больше F-35", - анализируют в издании.

Является ли J-35 быстрее F-35?

При полной загруженности этот самолет может развивать максимальную скорость до 1900 км/ч, благодаря чему ему дали название Lightning II (Молния II). В то же время J-35 считается быстрее Lightning II с разницей в 273 км/ч.

"Неудивительно, что скорости двух истребителей не одинаковы, поскольку они имеют очень разные конфигурации двигателей. F-35 летает с Pratt & Whitney F135, турбореактивным двигателем с форсажем, разработанным специально для этого самолета, обеспечивающим тягу более 40 000 фунтов (18 тысяч килограммов - УНИАН). J-35A, с другой стороны, ранее использовал не один, а два двигателя WS-13, хотя он был модернизирован с двумя двигателями WS-19 Huangshan", - говорится в материале.

В то же время аналитики подчеркнули, что в конструкции этих обоих самолетов предпочтение отдается стелс-технологиям, благодаря которым можно проводить наблюдение и разведку во время современной войны.

"Аэродинамические профили обоих самолетов имеют V-образную форму, что не только лучше отражает радиолокационные сигналы, но и уменьшает турбулентность. Однако J-35A имеет более широкие стабилизаторы, менее острые, чем у F-35, поэтому возможно, что военные стратегии и цели Китая придают большее значение маневренности, чем F-35", - предполагают в материале.

В издании подытожили, из-за того, что J-35 является новейшим самолетом, Китай еще не продавал его и не делился с ним с другими военными. Однако независимо от этого, как американский, так и китайский истребитель могут претендовать на звание самых современных, которые когда-либо были созданы.

Ранее был назван самый тяжеловооруженный и стребитель в мире. Речь идет о Boeing F-15EX Eagle II, который может нести более 13 000 кг вооружения. Таким образом он может выполнять различные боевые задачи, от воздушных боев до атак наземных целей.

Также стало известно, влияет ли турбулентность на истребители. Оказалось, что истребители сталкиваются как с атмосферными, так и с искусственными турбулентными условиями.

"Атмосферная турбулентность возникает, когда истребитель летит на высоте 30 000 футов (около 9,1 км) и сталкивается с естественными эффектами воздушных ям, образующихся в результате быстрого движения воздуха. Оно создает внезапное смещение ветра, что приводит к привычным для нас толчкам на высоте", - пояснили эксперты.

