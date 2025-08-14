На новых кадрах можно увидеть сразу несколько улучшений, которые получили вертолеты.

Недавно в сети опубликовали видео с Ми-8, который уничтожал российские "Шахеды". Этот ролик раскрывает некоторые интересные модификации украинских вертолетов, пишет Defense Express.

В издании отметили, что на новых кадрах можно увидеть сразу несколько улучшений, которые получили вертолеты. Например, для наблюдения за целью перед передней стойкой шасси установили оптико-прицельную станцию. Она имеет дневную камеру и ночную тепловизионную для работы ночью.

Кроме того, для ночных операций предусмотрен прожектор, который позволяет подсвечивать цели. В издании добавили, что на украинской модификации Ми-8МТВ2 прожектор установлен штатно.

Журналисты напомнили, что обычно на Ми-8 устанавливаются советские пулеметы калибра 7,62 мм по типу вертолетной версии ПКТ. Тем не менее на видео можно заметить, что кроме советских пулеметов, на некоторые вертолеты был установлен американский пулемет M134 Minigun, который имеет скорострельность от 3000 до 6000 выстрелов в минуту.

В издании подчеркнули, что даже короткой очереди из M134 Minigun достаточно для уничтожения "Шахеда". Это оружие впервые передали Украине еще в ноябре 2022 года.

В издании считают, что новые модификации украинских вертолетов Ми-8 позволяют гораздо более эффективно перехватывать вражеские дроны. Также была повышена их эффективность ночью.

В Украине верифицировали новый тип "Шахеда"

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что в Украине был верифицирован новый тип ударного дрона типа "Шахед". Под его крылья были установлены две противотанковые мины ПТМ-3.

Коваленко отметил, что это повысило уровень угрозы, которую несут вражеские дроны. Он объяснил, что ПТМ-3 - это противотанковая мина, применяемая для дистанционного минирования территории весом 4,9 кг.

Обозреватель подчеркнул, что главная опасность мины заключается в том, что она имеет неконтактный магнитный детонатор. Он реагирует на металл, что позволяет врагу эффективнее атаковать автотранспорт и бронетехнику.

