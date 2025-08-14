Стоимость такой поездки будет довольно дорогой.

С ноября 2025 года швейцарская компания Twiliner начнет обслуживать ночные автобусы класса люкс из Цюриха в Амстердам и Барселону.

Как пишет VRT, автобусы оснащены сиденьями, которые полностью раскладываются в ровные кровати. В Twiliner заявляют, что их предложение ориентировано на путешественников, которые ищут экологичную альтернативу авиаперелетам или же просто боятся летать.

"Ночные автобусы с кроватями – новинка в Европе. Такие автобусы можно встретить в Азии и Южной Америке, но эти автобусы не соответствуют европейским нормам безопасности. Мы разработали систему, которая им соответствует", – заявил генеральный директор Twiliner Лука Бортолани.

Отмечается, что эти двухэтажные автобусы вмещают 21 пассажира: 18 на верхнем этаже и 3 на нижнем. В них есть туалеты, розетки, Wi-Fi и место для переодевания.

Впрочем, чтоит такая поездка недешево – например, билет из Брюсселя в Цюрих будет стоить около 180 евро.

"Это недешево, но мы предлагаем уникальный продукт. Количество пассажиров ограничено, но нам нужны два водителя на маршрут", – уверен Бортолани.

В то же время он отмечает, что билеты на ночные поезда все равно стоят дороже, но при этом они еще и часто переполнены.

Сообщается, что Twiliner начнет работу с двух маршрутов:

Цюрих – Базель – Люксембург – Брюссель – Роттердам – Амстердам;

Цюрих – Жирона – Барселона.

В первые несколько месяцев автобусы будут ходить несколько раз в неделю, в зависимости от спроса. Планируется, что со следующего года рейсы будут выполняться ежедневно.

Ночные перевозки в Европе

Как ранее сообщал УНИАН, в последние несколько лет в Европе активно развивают ночные перевозки наземным транспортом, чтобы путешественники меньше летали на короткие расстояния менее экологичными самолетами.

Впрочем, многие туристы все еще неготовы пересаживаться на поезда, поскольку они стоят дороже авиаперелетов.

