В сети сообщают о гибели украинской блогерши Наты Лайм (Наталии Лобаренко), которая делилась с подписчиками деталями своей жизни.

Девушка имела два YouTube-канала, на которые были подписаны 2 миллиона 386 тысяч пользователей, а за ее страницей в Instagram следили 567 тысяч человек. Последнее сообщение блогерши появилось еще 5 февраля 2021 года, а последнее видео - 9 июля того же года.

Сегодня видеоблогер Евгений Белозеров подтвердил смерть девушки. Он отметил, что делает это с согласия ее мужа Артема. По его словам, Ната выпала с балкона. Случайно или намеренно - знала только она:

"К сожалению, Ната Лайм больше не с нами. В это трудно поверить. Еще совсем недавно мы виделись, смеялись, вспоминали прошлое. Наташа всегда была добрым, светлым и искренним человеком. Иногда по-детски наивным - что и притягивало к ней миллионы людей. В последнее время она сознательно отходила от публичности, поэтому о трагическом случае знали только близкие".

Информацию о гибели украинки обнародовали только после того, как в сети появилась фотография ее могилы. Если она правдивая, то девушка умерла 29 апреля этого года. В комментариях украинцы не могут поверить в ее смерть:

"Я до последнего ждала видео с подтверждением, что это фейк".

"Одна из тех, кто подарил детство. Светлая память ей".

"Я помню, как в детстве очень любила смотреть ее видео и всегда с нетерпением ждала новых. Она была моим любимым блогером, и именно благодаря ей я впервые загрузила инстаграм, чтобы подписаться на нее. Она была чрезвычайно позитивным и светлым человеком".

"Не могу поверить... Сердце кровью обливается... Ната подарила мне детство. Держитесь".

Некоторые пользователи сети считают странным, что о смерти Наты так долго молчали. Другие призывают ее мужа официально прокомментировать это.

Напомним, в прошлом году в Кропивницком погиб 32-летний блоггер-миллионник Юрий Ворожко. Мужчина утонул во время посещения бассейна.

