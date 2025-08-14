Атака дронами по объекту в Брянской области произошла 12 августа около 22:00.

Спутниковые снимки подтвердили повреждение линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области. Эта станция является частью нефтепровода "Дружба", который предназначен для транспортировки нефти из России в Европу, пишет Militarnyi.

Спутниковые снимки опубликовал Telegram-канал Dnipro Osint. На этих фото можно увидеть повреждение линейной производственно-диспетчерской станции.

"Вблизи подпорной насосной станции большие следы от пожара, станция не может функционировать", - рассказали OSINTеры.

Местные жители в социальных сетях сообщали, что атака дронами по объекту в Брянской области произошла 12 августа около 22:00. Пожар на территории станции подтвердили и спутники NASA, которые зафиксировали очаг возгорания в 22:30, а также 13 августа в 03:00 и 04:24.

В издании отметили, что "Унеча" принадлежит холдингу АК "Транснефтепродукт". Нефтеперекачивающая станция является одной из ключевых на магистральном нефтепроводе "Дружба", длина которого составляет 5500 км. Она способна прокачивать 60 миллионов тонн сырья в год.

Напомним, что в ночь на 14 августа в Волгограде на нефтеперерабатывающем заводе после налета украинских дронов начался пожар. Речь идет о заводе "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Кроме того, 10 августа украинские дроны атаковали Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми, который находится в 2000 км от границы с Украиной. Как сообщили источники УНИАН, пораженный объект задействован в обеспечении российской армии горюче-смазочными материалами.

