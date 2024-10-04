Диетологи не советуют употреблять слишком много животного белка.

Есть много здоровых привычек, которые советуют выполнять, если вы хотите прожить долгую и здоровую жизнь. Однако, как утверждают диетологи, есть одна на первый взгляд "хорошая" привычка в еде, которая может сократить вашу жизнь на годы, а не продлить ее - это диета с высоким содержанием белка, пишет huffingtonpost.

Почему слишком большое потребление белка не полезно

На самом деле белок очень важен для организма, причем в любом возрасте. Научные исследования даже показывают, что пожилым людям нужно больше белка, чем молодым, потому что наши тела естественным образом теряют мышечную массу с возрастом. Управление по контролю за продуктами и лекарствами рекомендует стремиться к 50 граммам белка в день в рамках диеты в 2000 калорий.

В целом, существует два типа белков: животные белки и растительные белки. Исследования показали, что растительные белки полезнее животных. К сожалению, многие люди потребляют больше последних, чем первых.

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"Распространенной ошибкой является чрезмерный акцент на потреблении высокобелковой диеты, особенно богатой животными белками, с верой в то, что это необходимо для долголетия и сохранения мышц... Чрезмерное потребление животных белков на самом деле может ускорить старение и подорвать здоровье клеток, вопреки распространенному мнению", — говорит доктор Мониша Бханоте, сертифицированный врач и эксперт по долголетию.сказала она.

Она объяснила, что основные причины этого сводятся к двум вредным соединениям - (AGE) и (TMAO).

"AGE — это вредные соединения, которые образуются, когда белки или жиры соединяются с сахаром в кровотоке. Исследования показывают, что эти соединения могут накапливаться в ваших тканях и со временем приводить к окислительному стрессу и воспалению, которые являются ключевыми факторами старения клеток. AGE способствуют хроническим заболеваниям, таким как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и болезнь Альцгеймера", - говорит Бханоте.

Кроме того, повышенный уровень TMAO связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз, сердечный приступ и инсульт, поскольку эти соединения способствуют накоплению холестерина в артериях и ухудшают способность организма его выводить, что приводит к воспалению и дальнейшему повреждению сердечно-сосудистой системы.

Как правильно употреблять белок

Диетологи считают, что лучше отдавать предпочтение растительным белкам и рыбе.

В частности, растительные белки (такие как фасоль, чечевица, нут, соя, орехи и семена) богаты антиоксидантами, клетчаткой и питательными веществами, которые поддерживают здоровье нашего сердца, уменьшают воспаление и снижают риск хронических заболеваний.

Научные исследования показывают, что диета, в которой приоритет отдается растительным белкам, снижает риск смертности, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими причинами. Другими словами, замена животных белков растительными может добавить вам годы жизни.

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